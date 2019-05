Drømmetreff avgjørende da Norge havnet i trøbbel i U20-VM

sport

Det norske laget tapte også åpningskampen i turneringen mot Uruguay, og med null poeng etter to kamper risikerer mannskapet til Pål Arne Johansen å ryke ut i gruppespillet.

De to beste lagene i hver av de seks gruppene og de fire beste treerne går videre til utslagsrundene. Uruguay og New Zealand har begge to seirer og er kvalifisert for cupspillet allerede før den siste runden med gruppekamper.

Det norske laget avslutter gruppespillet mot Honduras og må håpe at seier kan være godt nok til å sikre avansement. Det forutsetter at man får hjelp fra lag i andre grupper.

– Jeg synes det var en veldig jevn kamp, og det var et helt fantastisk mål som sendte dem i ledelsen. Da ble det verre for oss, vi gamblet litt, og så kom nummer to på en kontring, oppsummerte landslagstrener Pål Arne Johansen overfor NRK.

Gir ikke opp håpet

Han nekter å gi opp håpet om avansementet.

– Vi er ikke helt ute. Det er en sjanse, men da må vi vinne den siste kampen og bli blant de fire beste treerne, sa Johansen.

Mest av alt var han skuffet over uttellingen i mandagens kamp. Norge skapte nok sjanser til å ta med seg poeng, mente landslagstreneren.

– Jeg hadde håpet på en sterkere sluttspurt, men det var mye bra fram til de gikk opp i ledelsen, sa Johansen.

Det norske laget måtte se poenget glippe da New Zealands Gianni Stensness fikk stjernetreff fra distanse 19 minutter før full tid. Ballen føk som et prosjektil opp i krysset bak Norges keeper Julian Faye Lund. Deretter gjorde New Zealand 2–0 på et norsk selvmål.

– Det er bare å beklage. Jeg er tom for ord. Jeg synes vi kjempet på og har en svak første omgang. Så fikk vi til en del i annen omgang, men deretter headet jeg til en feil mann og de scorer. Da ble det vanskelig, sa kaptein Leo Skiri Østigård mens han kjempet med tårene.

Haaland farlig frampå

I en første omgang der New Zealand alt i alt var det beste laget kunne det fort kommet scoringer begge veier. Erling Braut Haaland fikk Norges største sjanse da han brøt gjennom New Zealands forsvar to minutter før pause. I stedet for å avslutte selv fra god posisjon, forsøkte Salzburg-proffen å finne en lagkamerat inne foran mål. Pasningsforsøket ble resultatløst.

New Zealand kom også til et par farligheter, men Faye Lund i Norges mål tok seg greit av avslutningsforsøkene som kom hans vei.

I annen omgang framsto det norske laget friskere fra start, men den første store sjansen fikk New Zealand etter et raskt tatt frispark tidlig i omgangen. Keeper Faye Lund vartet igjen opp med en strålende redning på avslutningen fra Ben Waine.

God var også den norske sisteskansen da han stoppet et frisparkforsøk fra Callum McCowatt like etter.

Ledermålet som fulgte deretter kunne imidlertid Mjøndalen-keeperen gjøre fint lite med. Målscorer Stensness hamret ballen i mål fra utenfor 16-meteren.

Tok grep

Landslagstrener Pål Arne Johansen gjorde to endringer på laget fra åpningstapet mot Uruguay til mandagens møte med New Zealand. John Kitolano og Tobias Christensen erstattet Håkon Evjen og Ola Brynhildsen.

3-5-2-formasjonen fra Uruguay-kampen ble i tillegg vraket til fordel for mer tradisjonelle 4-4-2. Snaut midtveis i annen omgang sendte imidlertid landslagstrener Johansen nevnte Evjen og Brynhildsen på banen i et håp om å få målet Norge trengte.

Det fikk han ikke, selv om Stabæk-spiller Ola Brynhildsen fikk en god mulighet åtte minutter før full tid. Avslutningen ble for svak.

I stedet fikk New Zealand i angrep og doblet ledelsen etter et ulykksalig selvmål av John Kitolano. Wolverhampton-proffen ble truffet av et innlegg og måtte se ballen trille inn ved stolpen.

Norges vei mot utslagsrundene ser nå vanskelig ut.

Det er tredje gang Norge er med i U20-VM. De to foregående gangene var i 1989 og 1993.

