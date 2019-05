Mange VM-vitner om Reitens kvaliteter

sport

Reiten herjer regelmessig med motstanderne i toppserien, men har ennå til gode å vise sitt aller ypperste i landslagsdrakt. Hun får neppe sjansen til å slå til som lyn fra klar himmel i VM, for det er nok spillere som vil advare lagvenninnene før kamper mot Norge.

For eksempel Resheedat Ajibade (Avaldsnes) og Ngozi Ebere (Arna-Bjørnar) før Norges åpningskamp mot Nigeria.

– Det er bare positivt at det er mange toppseriespillere i VM. Vi trenger å ha ikke bare norske spillere i serien for å øke nivået, og det er et kjempebra tegn. Det viser også at mange ser toppserien som en god arena, sier Reiten til NTB.

Hun har scoret 12 mål på 10 toppseriekamper denne sesongen og går til VM med håp om å kunne fortsette der hun slapp i LSK-trøye.

– Jeg ønsker å bidra mest mulig for laget og gjøre det jeg kan aller best. Jeg håper at jeg kan være med å score mål og sørge for at vi får det litt artig, sier Reiten.

– Jeg har hatt et par veldig gode sesonger hjemme. Nå er det på tide å vise det fram på denne arenaen også. Det blir ikke større enn VM, så det er en perfekt anledning.

Etter en frihelg fortsatte hun VM-oppkjøringen med Norge mandag. Fram til avreise torsdag skal laget trene på Melløs i Moss.

Dette er toppseriespillerne i VM hos andre lag enn Norge:

Jamaica (4):

Chinyelu Asher (Stabæk)

Tiffany Cameron (Stabæk)

Havana Solaun (Klepp)

Lauren Silver (Trondheims-Ørn)

Kamerun (2):

Ajara Nchout (Vålerenga)

Augustine Ejangue (Arna-Bjørnar)

New Zealand (2):

Rebekah Stott (Avaldsnes)

Victoria Esson (Avaldsnes)

Nigeria (2):

Rasheedat Ajibade (Avaldsnes)

Ngozi Ebere (Arna-Bjørnar)

Australia (1):

Tameka Yallop (Klepp)

Nederland (1):

Sherida Spitse (Vålerenga).

16 av spillerne i Norges tropp er fra klubber i toppserien.

(©NTB)