Opprykksjubel for Union Berlin

Stuttgart må på sin side ta den tunge veien ned i 2. Bundesliga etter mandagens målløse playoffkamp i den tyske hovedstaden. Det første møtet lagene i mellom endte 2-2, og dermed sikret Union Berlin opprykket på flere scorede bortemål.

Nerver preget mandagens avgjørende kamp, og ekstra nervøst ble det blant Union Berlin-fansen da Stuttgarts Dennis Aogo hamret ballen i mål på frispark tidlig i kampen. Etter å ha sett situasjonen på ny på video valgte imidlertid dommeren å annullere scoringen fordi en offsideplassert Stuttgart-spiller sperret sikten til Union Berlins keeper.

Stuttgart styrte kampen før pause, mens hjemmelaget hadde problemer med å komme til farligheter foran gjestenes mål.

I annen omgang sendte Stuttgart flere spillere i angrep, hvilket åpnet for rom for hjemmelaget. To ganger traff ballen stolpen etter avslutningsforsøk fra Union Berlins spillere.

De missede sjansene fikk uansett ingen betydning. Opprykksfesten kunne starte for hovedstadsklubben etter 90 målløse minutter.

