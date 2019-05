Firmino klar for mesterligafinalen, Keita uaktuell

sport

Det bekreftet Liverpool-manager Jürgen Klopp da han møtte pressen tirsdag.

Firmino var tilbake i trening i forrige uke etter å ha gått glipp av Liverpools tre siste kamper i Premier League. En muskelstrekk var årsaken til skadefraværet.

– Bobby ser veldig bra ut, han går det bra med. Han er med på trening i morgen (onsdag). Så langt ser det bra ut, og jeg er ganske sikker på at han er klar, sa Klopp.

Midtbanespiller Keita sliter på sin side med en skade han pådro seg i semifinaleseieren mot Barcelona. Den koster ham også deltakelsen i finalen.

– Naby har ingen sjanse, selv om han rehabiliterer bra, sa Klopp.

Liverpool er klar for sin andre strake mesterligafinale. For ett år siden ble det tap for Real Madrid.

