Mørk klinte til i rekordseier mot Sverige

– Det er veldig hyggelig, sa Mørk kort til NTB om sin nye flamme.

– Det var veldig gøy. Det føltes veldig rart å være tilbake, men gøy å være utpå der. Sverige var ingen målestokk i dag, la hun til om kampen.

Mørk skadet seg alvorlig i kneet i februar i fjor. Det har tatt tid å komme tilbake. Til sommeren flytter hun til Bucuresti og ny klubb.

Norge slo Sverige med historisk store sifrer. Før tirsdagskampen var to 14-målstap Sveriges verste Norge-minne etter 137 kamper. Svenskene var et heltrist skue, og de lå under 10-18 til pause. På veien dit hadde Norge i perioder vært bunnsolid.

Noen minutter ut i 2.-omgangen sto det 26-12.

Keeper Silje Solberg var meget god de vel 39 minuttene hun spilte. Etter Katrine Lundes kneskade og Kari Aalvik Grimsbøs selvpålagte landslagspause, er Solberg alene igjen i super-trioen på målvaktplassen.

Andrea Austmo Pedersen sto for et meget solid innhopp i målet i andreomgangen.

Mørk ordnet 12-9-målet. Det var hennes første landslagsscoring 527 dager etter forrige landskamp, tapet i VM-finalen mot Frankrike i desember 2017.

Mørk hadde ellers flere innspill av klasse. Pasningene skar gjennom muren av svenske hender og havnet ofte hos lagvenninner inne på 6-meterstreken.

Stine Bredal Oftedal og Heidi Løke sto over mot Sverige. De fikk begge hver sin lille smell på treningen mandag.

For Norge venter nå VM-kvalifisering mot Hviterussland. Der går bortekampen fredag. Returoppgjøret spilles onsdag. Det må en kollaps til i minst to omganger for at Norge ikke går videre komfortabelt.

Verdensmesterskapet arrangeres i Japan i november og desember. Et norsk VM-gull gir direkte plass i OL neste år.

Sølv kan også holde dersom Frankrike eller Sør-Korea vinner VM. Norge vil få en ekstrasjanse i OL-kval til våren neste år om det ikke lykkes i VM.

