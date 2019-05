Mistanke om omfattende kampfiksing i spansk fotball

sport

Pågripelsene bekreftes av politiet og ledelsen i den spanske ligaen. De kommer som følge av en etterforskning ligaledelsen skal ha tatt initiativ til etter mistanke om at kamper skal ha blitt fikset.

Det er ikke helt klart hvor mange pågripelser som faktisk er gjort. Spansk politi opplyser at de fortsatt gjennomfører ransakinger, og at de planlegger å pågripe i alt elleve personer.

– Dette er tidligere og aktive fotballspillere i øverste divisjon, aktive spillere i 2. divisjon og ledere fra én klubb, uttaler politiet, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Spillere satte penger på kamper

Det spanske nyhetsbyrået Europa Press skriver at to av spillerne som er arrestert, tilhører klubber i landets øverste divisjon, La Liga. Andre spanske medier hevder å kjenne til at en tidligere Real Madrid-spiller skal være blant de pågrepne. De involverte blir omtalt som en del av et større kriminelt nettverk.

Avisen Marca, med henvisning til Servimedia, knytter spillere og ledere til klubber som Real Valladolid, Deportivo de La Coruña, Getafe og Huesca.

Avisen As skriver at politiet var i aksjon i klubblokalene til Huesca tirsdag morgen klokken 7. Klubbens advokat sier at ledelsen forholder seg rolig til det som pågår.

Ledelsen i den spanske ligaen opplyser i sin uttalelse at den i løpet av 2018/19-sesongen ble informert om åtte mistenkelige tilfeller av «handlinger relatert til kampfiksing». I tillegg skal den ha blitt kjent med 18 tilfeller av at spillere satset penger på utfallet av kamper.

Ronaldo-eid klubb skal være mistenkt

As skriver at mistanken for alvor ble vekket under oppgjøret i den 41. runden i Segunda División mellom Huesca og Nástic de Tarragona.

En kilde med kjennskap til etterforskningen opplyser til AFP at flere av de mistenkte kampene involverte Real Valladolid, en klubb som eies av den brasilianske spisslegenden Ronaldo. Han kjøpte majoriteten av aksjene i klubben så sent som i september, og kampfiksingen startet angivelig før dette.

I tredjedivisjon skal et forsøk på kampfiksing ha vært mislykket, og dette gjorde at spillerne måtte kompensere for tapet ved å fikse ytterligere en kamp, ifølge politiet.

Organisert kriminalitet

Ligaen takker politiet for «den ekstraordinære innsatsen som er lagt ned for å bryte ned det som ser ut til å være en organisert kriminell gruppering som har vært dedikert til å skaffe seg økonomisk gevinst gjennom å forhåndsbestille utfall av fotballkamper».

De pågrepne skal være mistenkt for kampfiksing, korrupsjon og hvitvasking av penger.

(©NTB)