Vitesse tapte i Ødegaards avskjedskamp – går glipp av europaligaen

Dermed endte det 3-1 sammenlagt til Utrecht, som får sjansen i Europa neste sesong. Vitesse var nummer fem og Utrecht nummer seks på tabellen i nederlandsk æresdivisjon.

Ødegaard spilte hele kampen for Vitesse, som spilte en svært svak hjemmekamp. Nordmannen hadde vertenes første avslutning etter 46 minutter – et frispark som gikk høyt over mål, ifølge lokalavisen Omroep Gelderland.

Cyriel Dessers gjorde 1-0 etter en halvtimes spill. Og mens Vitesse desperat prøvde å skape noe offensivt uten å lykkes, doblet svensken Simon Gustafson gjestenes ledelse kvarteret før slutt.

Like etter ble Vitesses Mohammed Dauda utvist etter å ha vært ufin mot Gustafson. Oppgaven ble altså ikke lettere for vertene. Noe reduseringsmål fikk de heller ikke.

– Slepetau

Ødegaard har vært utlånt til Vitesse hele sesongen, og han har markert seg stadig mer. Omroep Gelderland mente også at han var nøkkelen for hjemmelaget i tirsdagens kamp.

– Martin Ødegaard, som har vært Vitesses beste spiller i flere måneder, må trekke Arnhem-laget med slepetau i dag igjen, skrev avisen tidlig i sitt live-kampreferat.

I alt ble det ni scoringer og tolv målgivende pasninger på Ødegaard i Vitesse-drakten. Han spilte 35 kamper for Arnhem-laget og ble plukket med på årets lag i æresdivisjonen.

Nå vender 20-åringen tilbake til Real Madrid. Det er usikkert om han skal forsøke å spille seg inn i laget eller blir utlånt på nytt.

