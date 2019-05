Drama rundt omstridt travprofil, norsk hest kan miste storløp

sport

Valokaja Hindø skal etter planen starte når Norges største travløp går av stabelen på Bjerkebanen neste helg, men nå truer hestens franske trener Jean Michel Bazire med å droppe Oslo-turen, melder tgn.no.

Årsaken er at den nederlandske kuskeveteranen Jos Verbeeck neppe får dispensasjon til å kjøre hesten. Verbeeck gjorde seg skyldig i et åpenbart regelbrudd da han grovt sjenerte en annen ekvipasje under det prestisjetunge Elitloppet i Stockholm sist hel. Han ble i etterkant ilagt to dagers karantene.

Verbeeck starter i utgangspunktet soningen av utestengelsen på Oslo Grand Prix-dagen, men regelverket åpner for at Det Norske Travselskap (DNT) kan innvilge ham dispensasjon til likevel å kjøre.

– For at DNT skal gi dispensasjon, må kusken ha kjørt hesten i to av de fem siste løpene, eller være hestens trener. Jos Verbeeck oppfyller ikke de kravene og kan ikke kjøre Valokaja Hindø i OGP, sier DTNs sportssjef Tron Gravdal til Trav- og Galopp-nytt.

Verbeeck henviser på sin side til at det i Frankrike kan gis dispensasjon uansett, og han forstår ikke at så ikke er tilfellet også i Norge.

Valokaja Hindøs trener Jean Michel Bazire, av mange ansett for å være verdens beste i trenerfaget, er krystallklar på at den norske stjernetraverens start i Oslo Grand Prix nå kan ryke.

Overfor Bjerkebanens kontaktmann rundt de franske hestene skal Bazire ha gitt uttrykk for at hesten blir hjemme i Frankrike dersom Verbeeck ikke får sitte i sulkyen.

