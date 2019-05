Hazard sikret Chelsea europaligatittelen: – Jeg tror dette var farvel

sport

Hazard har i lang tid vært ryktet til Real Madrid etter sesongen, og i onsdagens finale viste han akkurat hvorfor. I løpet av tolv minutter sikret den belgiske ballkunstneren Chelseas andre europaligatrofé i historien ved å score to ganger og levere én målgivende.

– Jeg har tatt min beslutning, og nå venter jeg på begge klubbene. Jeg tror at dette var farvel, men du vet aldri. Drømmen min var å spille i Premier League, og nå har jeg gjort det for en av verdens største klubber, så kanskje det er på tide med en ny utfordring, sa Hazard til BT Sport etter kampslutt.

Olivier Giroud og Pedro scoret Chelseas øvrige mål, mens Alex Iwobi fant nettmaskene for Arsenal.

Ingen mesterligaspill

Tapet kunne fort blitt større, men Petr Cech hindret flere baklengs i det som var hans siste kamp på toppkamp. Keeperveteranen fikk ikke avslutningen han ønsket seg og måtte se gamleklubben løfte trofeet i Baku.

– Jeg er stolt av meg selv, og jeg er stolt at hvordan jeg spilte i dag. Når du spiller din siste kamp i en finale, er det mye press og spekulasjoner, sa Cech, som nå skal vurdere framtiden.

Tsjekkeren er linket til jobben som teknisk direktør i nettopp Chelsea, hvor han har legendestatus.

Kampresultatet gjør at Arsenal mistet sin siste mulighet for å sikre seg mesterligaspill kommende sesong. Nå venter europaligaspill, mens Maurizio Sarri kunne løfte sitt første trofé som Chelsea-manager.

Ropte på straffe

Etter en sjansefattig åpning ville Arsenal ha straffe da Alexandre Lacazette gikk i bakken i duell mot Chelsea-keeper Kepa etter et drøyt kvarter. Selv om det var kontakt, var den såpass minimalt at dommer Gianluca Rocchi korrekt vinket spillet videre.

Arsenals Granit Xhaka sto for kampens første mulighet da sveitserens skudd fra 25 meter sneiet tverrliggeren på vei ut. Noen minutter senere vartet Chelsea fint opp, men Emersons avslutning gikk rett på Petr Cech.

37-årige Cech viste at alder er ingen hindring da han leverte en strålende redning på skuddforsøket til Olivier Giroud. I sin siste kamp på toppnivå fikk keeperveteranen en avgjørende hånd på ballen.

Elegant heading

Giroud klarte derimot å overliste Cech like etter sideskiftet. Franskmannen satte sitt elleve mål i turneringen da han stupheadet innlegget til Emerson utakbart nede i hjørne.

Deretter begynte Hazard-showet i Baku. Den belgiske ballkunstneren mottok ballen på kanten og fant Pedro, som enkelt bredsidet inn 2-0 i lengste hjørne.

Vondt ble til verre da Ainsley Maitland-Niles dyttet Giroud i feltet. Fra krittmerket var Hazard sikker i sin sak og sendte Cech motsatt vei.

Spikeren i kista

Alex Iwobi tente et håp for Arsenal da han på halvvolley skrudde ballen vakkert i mål tre minutter etter, men Eden Hazard og Chelsea var ikke ferdige for kvelden.

Drøye kvarteret før slutt ble Arsenal på ny straffe for en balltap på egen banehalvdel. Hazard viste ingen nåde og spilte vakkert til Giroud, som serverte belgieren. Fra ti meter sendte 28-åringen ball kontakt i mål til Arsenal-fansens store fortvilelse.

Hazard var farlig frempå sitt tredje for kvelden, men Cech sto i veien for det. Joe Willock hadde en god mulighet alene mot Kepa, men 4-1 klarte Arsenal aldri å hente inn. Dermed måtte Unai Emerys menn se byrivalen løfte europaligatrofeet og innse at det ikke blir mesterligaspill kommende sesong.

Tomme seter

Årets europaligafinale mellom London-lagene ble spilt i Baku i Aserbajdsjan, noe som har resultert i massiv kritikk.

Kun 12.000 av 68.700 billetter gikk til lagenes supportere, men vanskelige og dyre reiseruter gjorde at mange valgte å bli hjemme. På stadionet, som opprinnelig er et friidrettsanlegg, var det en rekke tomme seter.

Kommende sesongs europaligafinale spilles i polske Gdansk. Da blir reiseveien etter alt å dømme enklere for finalelagenes supportere.

