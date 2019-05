Ingen Filip Ingebrigtsen i Sverige: Mangler overskudd

sport

Onsdag kveld kom løperfamilien til den svenske hovedstaden. Like før klokka 20.30 sjekket pappa og trener Gjert Ingebrigtsen inn på utøverhotellet Scandic Ariadne i ferjeområdet i Sveriges hovedstad. Det samme gjorde sønnene Jakob og Henrik Ingebrigtsen.

Pappa Gjert rakk en lynkjapp prat med norsk presse før han forsvant lenger opp i etasjene.

– Hva feiler det Filip?

– Den som visste det, men han løper definitivt ikke i morgen (torsdag), sa pappa Gjert til NTB onsdag kveld.

Noe senere kom en pressemelding fra friidrettsforbundet:

«Filip Ingebrigtsen har valgt å avstå fra torsdagens Diamond League-stevne i Stockholm. Han har gjennomført en svært bra treningsvinter, men trenger noe mer tid før han starter Diamond League-sesongen. Filip har manglet overskudd på noen av øktene og ønsker en lav risikoprofil i starten av sesongen."

«Hovedmålet, VM i Qatar, kommer ikke før om fire måneder, han er i god trening og det er ikke noen dramatikk i denne avgjørelsen som er tatt i samråd med medisinsk ansvarlig i NFIF, Ove Talsnes.»

Sen prat

En drøy time senere og etter et raskt måltid var det tid til en lengre prat med både norsk og internasjonal presse.

Gjert Ingebrigtsen sier at det kommer en pressemelding rundt Filips status fra legen til Norges Friidrettsforbund i løpet av onsdag kveld eller torsdag.

– Status på Filip er at han ikke er her. Jeg er ikke i stand til å si noe mer verken hit eller dit, men han er ikke her. Når han kommer til å starte er vi litt usikre på. Det m vi ta når den tid kommer. Det kommer en melding som sier noe mer, og noe mer kan jeg ikke si, sa Gjert Ingebrigtsen da klokka nærmet seg 22.00 i Stockholm onsdag kveld.

Da var den varslede pressekonferansen med ham og sønnene Henrik og Jakob godt i gang.

Rett fra eksamen

Begge stiller til start torsdag. Henrik har slitt med en betennelse i den ene hofta og har også trøblet med en hamstring, men meldte seg i klar framgang.

Jakob Ingebrigtsen har vært satt ut av spill med et forkjølelsesvirus, men har vært i trening igjen i noen dager. Onsdag kom han rett til Stockholm etter å ha gjennomført sin siste skriftlige eksamen på videregående. Den handlet om rettslære.

(©NTB)