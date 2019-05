Ruud varmet opp med Federer-møte

sport

Ruud var ferdig med en kort treningsøkt i Paris da Federer kom inn på banen for å gjøre sine siste forberedelser. Det endte i et kort møte mellom de to.

Med seier mot Berrettini onsdag kan Ruud komme til å møte den sveitsiske legenden i 3. runde i Paris. Forutsetningen er naturligvis at også Federer vinner sin kamp i 2. runde.

Federer er herretennisens aller mest meritterte spiller. Sveitseren møter den relativt ukjente tyskeren Oscar Otte i sin kamp onsdag.

For Ruud ligger fokuset i første omgang på møtet med Berrettini.

– Berrettini har en bedre ranking og har bedre resultater, så han er kanskje favoritt, men jeg tror Casper er veldig sulten på den kampen og håper det kan bli et Federer-møte. Han skal fighte, så får vi se hvor god Berrettini egentlig er, sa pappa Christian Ruud til NTB tidligere denne uken.

