Ruud tapte, men imponerte Federer i Paris

sport

– Jeg er lettet over at jeg vant. Jeg kan se at Casper kommer til å bli virkelig god. Han kommer til å ta seg inn blant de 20 beste, og da er alt mulig. Han har god innstilling, konsentrasjon og mye energi. Dessuten er han en fighter, og han hadde fortjent å vinne det tredje settet, sa Federer etter kampen.

Særlig i tredje og siste sett imponerte Ruud, da han ga Federer tøff kamp om seieren. Nordmannen hadde settball på 7-6 i tiebreak, etter å ha avverget to matchballer, men til sist vant Federer 10-8. Han utnyttet sin fjerde matchball og er klar for åttedelsfinale.

Federer spilte sin 400. kamp i Grand Slam-turneringer, et tall ingen annen har oppnådd, og 37-åringen er eldste åttedelsfinalist i en av de fire største turneringene på 28 år. Ruud bidro til å gjøre kampen minneverdig.

– Det var vanskelig å finne svakheter i spillet hans, og jeg tror han kommer til å gjøre det bra også på hardcourt. Han har en veldig hard forehand og er svært utholdende selv om han er så ung. Og så liker jeg at han spiller tennis uten å stønne høyt, sa Federer til NTB og andre norske medier.

Casper Ruud skulle ut i doublekamp noen timer etter oppgjøret mot Federer og fikk utsette møtet med mediene til etter den kampen.

Stort publikum

Rundt 10.000 tilskuere hadde inntatt Arena Suzanne-Lenglen i Paris da Norges beste tennisspiller målte krefter med det sveitsiske tennisikonet fredag.

De fikk se Ruud slå meget godt fra seg innledningsvis og forsvare egen serve i de tre første servegamene. I det fjerde brøt imidlertid Federer til 4-3, og storfavoritten fulgte opp med å holde egen serve samt bryte Ruud til settseier 6-3.

Den 37-årige stjernen fortsatte i samme stil i sett nummer to og brøt Ruud umiddelbart. Med Federer kraftig på offensiven fikk Ruud det bare vanskeligere og vanskeligere. 20-åringen ble periodevis statist mot sin langt mer meritterte motstandere.

2. sett gikk til sveitseren med sifrene 6-1. Han vant ni game på rad fra 2-3 i første sett til 5-0 i det neste.

Sterk motstand

I tredje sett viste Ruud hva han kan da han tvang Federer til å kjempe hardt for seieren. Den unge nordmannen brøt Federers serve for første gang til ledelse 2-0. Federer brøt tilbake og utlignet til 2-2, men slet med å riste av seg Ruud.

Ruud lå under 0-30 i sitt neste servegame, men vant fire poeng på rad og ledet 3-2. På 3-3 hadde Federer to bruddballer, men Ruud avverget dem og tok ledelsen 4-3. Ruud kjempet seg til en bruddball i sveitserens serve, men Federer svarte med et ess, hans niende for dagen, og vant gamet etter en heldig sprett på nettet.

Spillerne holdt serven ytterligere to ganger hver, og dermed måtte 3. sett avgjøres i tiebreak. Det ble en spennende duell der Ruud avverget tre matchballer og Federer en settball (på 7-6 til Ruud) før verdensstjernen avgjorde kampen med en smash etter to timer og 11 minutter.

– Jeg er imponert over at han etter å ha tapt ni game på rad ikke ga opp, men endret taktikk og tok meg til tiebreak i tredje sett, sa Federer.

Ruud spilte seg fram til fredagens kamp ved å beseire Matteo Berrettini i 2. runde, etter å ha slått Ernests Gulbis i den første.

Roger Federer har vunnet hele 20 Grand Slam-titler og har toppet verdensrankingen i til sammen 310 uker. 37-åringen var naturligvis storfavoritt mot Ruud, som er rangert som nummer 63 i verden, 60 plasser bak fredagens motstander.

Federer jakter sin 21. Grand Slam-tittel i den tradisjonsrike grusturneringen i Paris. Han fikk sin Grand Slam-debut i Paris for 20 år siden, da Casper Ruuds far Christian deltok og tok seg til 3. runde.

Økonomisk eventyr

På toppen av fredagens minnerike opplevelse kan Casper Ruud glede seg over at Roland-Garros-turneringen ble et lite økonomisk eventyr. For å spille seg fram til 16-delsfinale fikk Snarøya-gutten 143.000 euro, tilsvarende rundt halvannen million kroner.

Hadde han tatt seg til 4. runde ved å slå Federer, ville han vært garantert ytterligere 100.000 euro, eller en drøy million kroner.

Paris-inntektene kommer på toppen av det som har vært en lukrativ start på 2019 for 20-åringen. Totalt har han spilt inn snaut fire millioner kroner siden årsskiftet.

Karrieren sett under ett har inntektene fra premiepenger passert ti millioner kroner.

(©NTB)