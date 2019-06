Federer enkelt til kvartfinale i Roland-Garros

sport

Dermed er Casper Ruuds overmann klar for sin 12. kvartfinale i turneringen. Han er samtidig den eldste spilleren som tar seg til en kvartfinale i en Grand Slam-turnering på 28 år.

37-åringen, som slo ut norske Casper Ruud i tredje runde, møter enten sin gode venn Stan Wawrinka fra Sveits eller greske Stefanos Tsitsipas i kampen om en semifinalebillett.

Federer har ikke spilt i Roland-Garros siden 2015. Den gangen nådde han kvartfinalen, der han ble slått ut av nettopp Wawrinka.

Federer har fortsatt til gode å tape ett sett i årets Roland-Garros og jakter sin 21. Grand Slam-tittel totalt. Han har tidligere vunnet turneringen én gang tilbake i 2009.

19-åring kvartfinaleklar

På kvinnesiden tok den tsjekkiske tenåringen Marketa Vondrousova seg søndag til sin første kvartfinale i en Grand Slam-turnering. 19-åringen, ranket som nummer 38 i verden, slo Anastasija Sevastova i to strake sett og vant 6-2, 6-0.

12.-seedede Sevastova gjorde hele 24 upressede feil, og etter 59 minutter måtte hun innse at årets turnering i Paris er over for denne gang, mens Vondrousova er klar for sin første kvartfinale i en Grand Slam-turnering.

De to gamene den tsjekkiske jenta ikke vant, kom etter at hun måtte ta en medisinsk timeout for å få behandling for et kutt i fingeren.

Konta videre

I kvartfinalen møter Vondrousova kroatiske Petra Martic, som også er klar for sin første kvartfinale i en Grand Slam-turnering. Martic vant søndag 5-7, 6-2, 6-4 over Kaia Kanepi fra Estland.

Martic (28) hadde før søndagens kamp tapt samtlige 16-delfinalene hun hadde spilt, inkludert to i Paris.

Også den britiske tennisyndlingen Johanna Konta ble kvartfinaleklar søndag. 28-åringen vant 6-2, 6-4 mot Donna Vekic fra Kroatia og er dermed klar for sin første Grand Slam-kvartfinale siden Wimbledon-turneringen i 2017.

I kvartfinalen møter hun vinneren av oppgjøret mellom Sloane Stephens og Garbiñe Muguruza. Stephens tapte fjorårets finale, mens Muguruza vant turneringen i 2016.

(©NTB)