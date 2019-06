Liverpool hylles etter mesterligaseier, eksperter tror på mer suksess

sport

Mesterligavinnerne hylles i britisk presse søndag, og flere tror Jürgen Klopps mannskap vil fortsette å herje blant Europas fotballelite.

Lørdag vant Liverpool mesterligafinalen 2-0 mot Tottenham, og tok med det sin sjette europeiske tittel.

Mohamed Salah satte inn det første fra straffemerket allerede etter to minutter, mens Divock Origi satte spikeren i kista da han doblet ledelsen tre minutter før slutt.

At Liverpool nå har to strake mesterligafinaler, samt en tapt kamp om ligagullet med ett poengs margin mot Manchester City, sender en klar advarsel til resten av Europa, ifølge flere tidligere spillere.

– Dette laget kommer til å bli fryktet i Europa, sier tidligere Manchester United-spiller Rio Ferdinand til BT Sports

– Ingen ønsker å trekke det laget, ingen ønsker å møte dem på Anfield. Nå er det frykt, de har levert store resultater, sier Ferdinand videre.

Kommet for å bli

Michael Owen sier til samme kanal at han deler Ferdinands tanker.

– Liverpool har spillere til å nå langt i enhver turnering. De er et topp, topp, lag og de har kommet for å bli på toppen, sier Owen som spilte for klubben mellom 1996 og 2004.

Som ventet sparer ikke britisk presse på kruttet når de skriver om Liverpools mesterligatriumf. «The IncREDibles», skriver Star.

«Liverpool kronet som konger av Europa» skriver Daily Express, mens Mirror nøyer seg med «Champions of Europe».

Med seieren holdt også Liverpool-manager sitt ord da han ankom klubben i 2015.

Holdt ord

– Jürgen Klopp erobrer Europa. Han sa da han kom at han trengte et trofé, og han holdt ord med å skaffe klubben det største av dem alle, sier tidligere Premier League-spiss Chris Sutton til BBC.

– Se tilbake på finalen i Kiev da de tapte. Klopp lot aldri spillerne få lov til å synes synd på seg selv. I stedet løftet de seg denne sesongen, tok 97 poeng i serien og tok tyren ved hornene. De rev av hornene, sa Sutton.

– Under Klopp har Liverpool vært fantastiske i fire år, avslutter Sutton som tok seriegull med Blackburn og en fortid i blant annet Chelsea og Celtic.

(©NTB)