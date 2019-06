Pochettino: – Det var riktig å starte med Kane

sport

Til tross for at Kane ikke hadde spilt en kamp av betydning siden 9. april står Pochettino fast på at det var en klok avgjørelse å starte med den engelske spissen i lørdagens mesterligafinale mot Liverpool.

Den engelske spissen gjorde ikke stort ut av seg, og gikk målløs av banen i 0-2-tapet på Wanda Metropolitano i Madrid.

Både fotballeksperter og engelske journalister var undrende over at ikke formsterke Lucas Moura startet kampen. I Kanes skadefravær scoret Moura alle tre målene i 3-2-seieren mot Ajax i semifinalen og sørget med det for at Tottenham fikk finalebilletten.

– Tapet kan ikke forklares med at vi startet med Harry Kane og ikke Moura. Jeg skulle ta en avgjørelse, og Kane var frisk etter å ha vært ute med skade i halvannen måned, sier Pochettino.

– Han scoret ikke, men det gjorde ikke de andre spillerne heller. Men det er ikke riktig å snakke for mye om det. Min avgjørelse var tatt ut fra analysene og informasjonen vi hadde. Jeg angrer ikke på avgjørelsen, sier argentineren videre.

Wenger og Mourinho kritiske

Men flere setter spørsmålstegn ved Pochettinos avgjørelse, deriblant de tidligere trenerkjempene Arsène Wenger og José Mourinho som begge fulgte kampen for Bein Sports.

– Vi snakket om Kane og han ser ikke klar ut. Det var egentlig kun Son som så farlig ut, spesielt da han gikk han Trent Alexander Arnold, sa den tidligere Arsenal-manageren ifølge The Independent.

Tottenham fikk en sjokkstart på kampen da dommeren pekte på straffemerket allerede i kampens første minutt. Manés innlegg traff brystet til Moussa Sissoko før ballen gikk videre i forsvarerens arm som sto rett ut. Etter en kort sjekk i VAR-rommet tok Liverpools Mohamed Salah fart og banket Liverpool i ledelsen fra krittmerket.

– Men tror aldri at men skal ligge under etter ett minutt. Den situasjonen endret ikke bare våre planer, men også hele dynamikken i kampen, sier Pochettino.

Null skudd på mål

Wenger var ikke imponert over måten Tottenham svarte på etter det tidlige straffesparket til Liverpool, og fikk støtte av sin tidligere rival Mourinho, som har ledet både Chelsea og Manchester United.

– I første omgang mener jeg Liverpool hadde god kontroll. Tottenham hadde 61 prosent ballinnehav, men hadde null skudd på mål og mange feilpasninger. De klarte aldri få flyt i spillet. Harry Kane var bortgjemt hele omgangen, sa portugiseren.

Tottenham presset på for utligning, men klarte aldri få ballen bak en god Alisson Becker i Liverpool-målet. I stedet måtte de se Divock Origi doble Liverpools ledelse tre minutter før full tid.

