Tänak vant støvete Rally Portugal

– Det var definitivt en av mine vanskeligste seirer noensinne. Vi måtte kjempe hele veien, og det var mange problemer underveis, sa Toyota-føreren.

Han seiret 15,9 sekunder foran Thierry Neuville i Hyundai og 57,1 foran de seks siste års verdensmester Sébastien Ogier i Citroën.

Tänak, som vant VM-rallyene også i Sverige og Chile, ville overtatt ledelsen om hans lagkamerat Kris Meeke ikke hadde fått en forferdelig avslutning av helgen på den portugisiske grusen.

Meeke var på 2.-plass i sammendraget og bare 8,1 sekund bak Tänak med to fartsprøver igjen, men han snurret på den nest siste prøven og ble passert av Neuville. Så krasjet han på den siste prøven og brøt.

Dermed avanserte Ogier til 3.-plassen. Ved hjelp av de fem bonuspoengene han fikk for seier på den avsluttende fartsprøven (hans eneste prøveseier hele helgen) forsvarte Ogier ledelsen i VM-sammendraget to poeng foran Ogier, som fikk tre bonuspoeng for 3.-plass på den siste prøven.

Som leder må franskmannen starte først i Rally Sardinia om to uker.

– Dette er egentlig dårlig nytt. Jeg hadde ikke tenkt å kjøre først på Sardinia, sa Ogier.

Tänak fleipet med at han lot rivalen vinne avslutningsprøven.

– Jeg måtte bremse ned før mål for å være sikker på at Seb må kjøre først neste gang, sa han.

Neuville, som vant Rally Portugal i fjor, slo tilbake etter en stygg ulykke i forrige rally.

– Etter krasjen i Chile var det flott å ha en så god følelse i bilen, sa Neuville, som i likhet med Tänak noterte fem fartsprøveseirer i Portugal.

Henning Solberg ble beste nordmann på 11.-plass. Han ble også tredje best i WRC2-klassen. Ole Christian Veiby ledet den klassen klart inntil bilen begynte å brenne tidlig på lørdagens etappe, og han måtte bryte.

