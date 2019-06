Bayern-topp om Sanés trolige prislapp: – Galskap

sport

I et intervju med det tyske fotballmagasinet Kicker mandag toner Hoeness ned sjansene for at Bayern vil klare å kjøpe Sané fri fra kontrakten med de engelske seriemesterne.

Sané har fortsatt til gode å forlenge sin kontrakt med City, og den siste tiden har han i stadig sterkere grad vært linket til Bayern München. Hoeness tviler imidlertid på at det blir en realitet.

– Jeg er en smule skeptisk. Det er lite sannsynlig at det lar seg gjøre. Vi snakker om pengesummer som er galskap, sier han til Kicker.

Ifølge den britiske storavisen Guardian skal City i forrige uke ha avslått et tilbud fra Bayern på mer enn 80 millioner euro. Det tilsvarer rundt 775 millioner kroner.

Den tyske storklubben slo sin tidligere overgangsrekord tidligere i år da klubben kjøpte forsvarsspilleren Lucas Hernández fra Atlético Madrid. Han kostet nettopp 80 millioner euro.

I etterkant har Hoeness avvist at det er aktuelt å bruke så mye penger på en enkeltspiller i framtiden.

