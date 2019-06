Suárez slutter seg til Uruguay-troppen

sport

32 år gamle Suarez måtte gjennom et inngrep i kneet 9. mai. I etterkant opplyste Barcelona at spissen måtte belage seg på et avbrekk fra fotballen på fire til seks uker.

Mandag opplyste den katalanske fotballstorheten at Suarez «har fullført omstillingsfasen i Barcelona og slutter seg til Uruguay-troppen for å fortsette prosessen mot å bli en del av laget».

Suárez scoret 25 ganger for Barcelona denne sesongen. Uten ham tapte mannskapet til Ernesto Valverde den spanske cupfinalen for Valencia.

Uruguay innleder Copa America mot Ecuador 16. juni. Turneringen spilles i Brasil.

Suárez var en viktig brikke da Uruguay vant Copa America i 2011.

(©NTB)