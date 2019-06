Everton-legende ferdig i klubben

sport

Dermed er 36-åringens tid i den blå drakten over. Det bekrefter Jagielka selv via Instagram.

– Dessverre er min reise i Everton ved veis ende etter tolv fantastiske sesonger. Jeg har vært heldig nok til å spille over 380 kamper og være klubbens kaptein i seks år, skriver Jagielka i et følelsesladd innlegg der han takker lagkamerater, støtteapparat, Evertons styreleder og fansen for samarbeidet.

Jagielka spilte kun sju kamper for Everton i sesongen som ble avsluttet i mai. Det er ikke avklart hva han gjør videre i karrieren.

Jagielka kom til Everton sommeren 2007 etter å ha spilt sju sesonger i Sheffield United.

(©NTB)