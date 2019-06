Ada Hegerberg til Josimar: – Jeg ble knekt psykisk av å spille på landslaget

sport

Hegerberg, som i fjor ble første kvinnelige vinner av Ballon d'Or (Gullballen) og stadig vinner titler og andre priser for sine prestasjoner med sitt franske klubblag Lyon, sa nei til videre landslagsspill etter det mislykkede EM-sluttspillet for to år siden. Den gang viste hun til generell misnøye med forholdene på landslaget.

– Landslagsledelsen kjenner mine synspunkter, og jeg kommer ikke til å utdype dette nærmere i mediene, skrev hun i Instagram-meldingen om sin avgjørelse.

Rett før VM-sluttspillet i Frankrike, der Norge jager suksess uten henne, utdyper hun det likevel overfor Josimar, som vier sin siste utgave helt til kvinnefotball. Hun sier at hun gradvis begynte å miste seg selv på landslaget, og at hun ikke fikk lov til å være seg selv. Hun hevder at kvinnelandslaget aldri er blitt tatt seriøst av fotballforbundet, uansett aldersnivå, og at det var «tøft» helt fra J15-landslaget til de tre mesterskapene hvor hun var stjerne på A-landslaget.

Intervjuet med fotballmagasinet omtales onsdag av VG, som også har fått et tilsvar fra generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund.

Depressiv følelse

– Det var tøft på så mange samlinger. Jeg har vært knekt psykisk. Det har vært en dønn depressiv følelse. Jeg hadde mareritt etter å ha vært med landslaget. Sånne ting skal man ikke ha, sier Hegerberg til Josimar.

– Hvis du vil komme deg noe sted i livet, må du ta noen valg. Med en gang tanken kom inn i hodet mitt: «Jeg tror jeg må slutte på landslaget» ... da bare rant alt av. Puuuuuh. Jeg begynte å sove godt igjen.

Hegerberg synes treninger og arbeid før og etter kamper var for svakt og nevner mange tilsynelatende små ting som skapte misnøye og følelse av ikke å bli behandlet like godt som mennene. Hun hevder også at hun og søsteren Andrine fikk kjeft etter å ha kommet for sent til middag fordi de signerte autografer.

Etter sitt landslagsnei sa hun at hun følte det ikke var «plass til henne» i landslaget.

Til motmæle

– Vi synes fortsatt det er trist at Ada ikke er med på landslaget, og det er leit at hun hadde det hun beskriver som dårlige opplevelser den gang hun var med. Det er samtidig vanskelig å kommentere synspunkter og opplevelser fra 2017 og årene før det. Vi har hatt en fin utvikling de to siste årene, og mange tiltak er iverksatt. Vårt fokus nå er VM, skriver Pål Bjerketvedt i sitt tilsvar sendt VG på epost.

Han peker likevel på at Norge var en av pionerene i kvinnefotball, at landslaget har vunnet EM, VM og OL og var i EM-finale så sent som i 2013.

– Dette er prestasjoner muliggjort av dyktige og framsynte ledere, trenere og ambisiøse spillere, skriver han og medgir at det nok ble sovet litt i timen i noen år, men at mange tiltak ble iverksatt etter et svakt EM i 2017.

Bjerketvedt peker blant mye annet på at Norge i dag har likelønnsavtale for A-landslagene uavhengig av kjønn, som eneste fotballnasjon i verden.

– Det er fortsatt en vei å gå, men vi er godt i gang, og utviklingen skal fortsette, skriver Bjerketvedt, som sier at landslagsdøren vil være åpen for Hegerberg om hun selv vil, men at det siste er en forutsetning.

