Kraftig regn i Paris: Kvartfinalene i Roland-Garros utsatt til torsdag

Onsdagens kvartfinaler skulle etter planen ha startet klokken 14, men over to og en halv time etter planlagt start var banene fortsatt dekket med plast på grunn av kraftig regn over den franske hovedstaden.

Klokken 16.30 kom arrangøren med meldingen om at det ikke spilles noen kamper onsdag, og at man gjør et nytt forsøk torsdag. Semifinalene skal spilles fredag.

Dette er andre gang siden 2016, og tredje gang siden 2000, at en hel dag av turneringen regner bort.

Etter planen skulle tittelforsvarer Simona Halep i aksjon mot 17 år gamle Amanda Anisimova fra USA onsdag, mens Madison Keys skulle ut mot Ashley Barty.

På herresiden er det meningen at verdensener Novak Djokovic skulle i møte Alexander Zverev, mens Dominic Thiem og Karen Khachanov skulle møtes i den siste kvartfinalen.

Også da de øvrige kvartfinalene ble spilt tirsdag skapte uvær problemer for arrangørene. Etter utsettelser tok Roger Federer, Rafael Nadal, Johanna Konta og Marketa Vondrousova seg videre til semifinale i Grand Slam-turneringen.

