Strid om Klæbos markedsrettigheter, skistjernen står uten landslagsavtale

Både Klæbo og landslagssjef Espen Bjervig tror dette vil løse seg.

– Jeg kan bekrefte at vi ikke har signert en avtale riktig ennå, sa Klæbo til NTB under det årlige, tradisjonelle pressetreffet i Sognefjellshytta onsdag ettermiddag.

– Hva er grunnen til at det har drøyd?

– Det er pappa og skiforbundet som styrer dette. Du får et klarere svar om du spør ham (pappa). Han er flink til å skjerme meg fra disse spørsmålene, sa Klæbo.

Skistjernens far og manager utdypet i en melding til NTB hvor uenigheten ligger:

– Vi ønsker å få en klarhet i når Johannes er privat og når han har makt over egne markedsrettigheter – og når han er under forbundets kontroll i så måte. Vi mener at definisjoner og avgrensninger er uklare når det gjelder markedsrettigheter fra forbundet, og hva utøverne kan foreta seg privat og i klubb -sammenheng.

Avtaleteksten mellom løperen og Norges Skiforbund regulerer blant annet hvem som til en hver tid eier markedsrettighetene.

– I utgangspunktet har fristen til å skrive under avtalen vært fra sesongoppstart, og ofte har vi signert avtaler under denne samlingen på Sognefjellet. Men i år er fristen utsatt til 10. juni. Det skyldes at det er gjort endringer i detaljer i avtalen. Den gamle avtaleteksten kunne ikke brukes lenger, og vi fikk den nye teksten ganske seint. Fristen ble utsatt fordi vi ikke hadde noen ny avtaletekst å presentere utøverne tidsnok, sa landslagssjef Espen Bjervig til NTB.

– Ikke bare sosiale medier

– For å gjøre det enkelt: For ti år siden var en skiløper en skiløper når han pratet med mediene, eller når han gikk renn og var på TV. Nå synes utøveren gjennom sosiale medier 24 timer i døgnet. Det er dette grensesnittet som må gås opp, sa Bjervig.

At Bjervig mener uenigheten først og fremst handler om sosiale medier, er ikke pappa Klæbo enig i.

– Der har vi nok en litt ulik oppfatning. Vår oppfatning er at uenigheten er langt mer omfattende enn bare å omhandle sosiale medier. Dette handler ikke minst om hvem som besitter markedsrettighetene når, både når det gjelder tidspunkter og situasjoner. Det handler også om hvor langt forbundet kan gå i å selge utøvere, og det er en sak om bruken av enkeltutøvere både ut fra tid og innsats og når det gjelder slitasje av markedsverdien for enkeltutøver, sa manageren.

Han ønsker ikke å gå mer detaljert inn i problemstillingene som blir diskutert.

– Jeg kan si at vi ikke er enige ennå, men at vi ønsker å finne en snarlig løsning.

Avklaringer

Bjervig føler seg rimelig trygg på at han og Klæbo skal bli enige innen fristen, selv om dette var noe som ofte skapte temperatur mellom Petter Northug og skiforbundet i sin tid.

Det var flere enn en gang at det drøyde lenge for de to partene kom til enighet. I en lengre periode trakk også Northug seg ut av landslaget.

– Når skal man representere skiforbundet og dem som er med på å finansiere skiidretten, og når skal man representere seg selv og andre private samarbeidspartnere? Det er dette vi må avklare. Her er det ikke mye rettspraksis å forholde seg til, og jeg tror det er viktig å bruke tid på dette nå og bli enige, slik at vi slipper å diskutere dette utover høsten og vinteren, sa Bjervig.

