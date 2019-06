Henning Berg gir seg i Stabæk – blir trener på Kypros

sport

Berg har skrevet under en toårskontrakt, der begge parter har mulighet til å vurdere hva som skal skje videre etter at det første året er unnagjort.

– Jeg kommer ned til en av de mest tradisjonsrike klubbene på Kypros. De ble sist seriemestere i 2010, og de vant cupen i 2013. Jeg er blitt fortalt at de har gode sportslige fasiliteter, og om de gjør det bra, har de en potensiell fanskare på mellom 15 og 20.000 tilskuere, sier Henning Berg til NTB.

Omonia Nikosia fikk ny sportsdirektør og daglig leder 1. januar og er inne i en nysatsing.

– Dette er en fin sportslig utfordring. De rekrutterer spillere fra hele Europa, og det blir nok ikke mye ferie fram til sesongoppkjøringen starter i starten av juli.

Omonia Nikosia endte på 6.-plass i den kypriotiske toppdivisjonen sist sesong.

Assistent?

– Hvem skal du ha med deg som assistenttrener?

– Jeg har pleid å samarbeide med Kaz Sokolowski og har lyst til å ha med meg ham, men jeg kan ikke si noe om det nå, sier Berg.

Berg avslutter engasjementet sitt i Stabæk denne uken. Lørdagens treningskamp mot Lillestrøm ledes av assistenttrenerne Kaz Sokolowski og Øystein Garborg.

Stabæk ligger nest sist i eliteserien med sju poeng på åtte spilte kamper. Kun målforskjellen skiller dem fra bunnlaget Tromsø, som riktignok har spilt to kamper mer.

Stabæk har fått en økonomisk kompensasjon for å slippe Berg et halvt år før kontraktens utløp.

Takker

Henning Berg har vært ansatt i Stabæk Fotball i elleve måneder. Klubben lå utsatt til på tabellen da den tidligere stopperkjempen overtok sist sesong. Klubben sikret til slutt kontrakten i eliteserien.

– Jeg ønsker å takke dere for året jeg har hatt i Stabæk. Det har vært spennende, givende og deilig var det at vi kom seirende ut av kvaliken i fjor. Det er et bra miljø i klubben, bra samhold og jeg har trivdes veldig godt her, sier 49-åringen til klubbens nettsted.

Han forteller at han hele tiden har følt et ekte engasjement.

– Jeg er blitt tatt godt imot, og det har vært en fin gjeng å jobbe med. Spillere, ledere, støtteapparat, administrasjon, samarbeidspartnere og supportere skal alle ha honnør, og jeg vil takke dere alle for at dere har stått last og brast med laget, sier Berg.

Han har tidligere vært trener i Lyn, Lillestrøm, Blackburn, Legia Warszawa og Videoton. I sin aktive spillerkarriere spilte han for deriblant Blackburn, Manchester United og Rangers.

