Norsk kollaps mot Romania, 2-0-ledelse ble til 2-2

Det norske laget ble satt under et visst press mot slutten, og det holdt ikke inn for andre gang på kort tid på Ullevaal.

Ødegaards skudd etter 56 minutter ble stoppet av et forsvarsbein. Ballen rullet sakte mot målet mens keeper Ciprian Tătăruşanu lå utspilt på gresset. Inne i 5-meteren var Elyounoussi som alltid på gang og styrte inn 1-0.

Etter 70 minutter kontret Norge med fart og nøyaktighet. Ødegaard scoret sitt første landslagsmål da han kontrollert bredsidet ballen inn etter pasning fra Joshua King.

Ullevaals store yndling hadde endelig brutt scoringskoden på nasjonalarenaen.

Østfoldingen Elyounoussi har allerede ni mål for sitt AIK i Allsvenskan denne sesongen. Et par dager før Romania-kampen sa han at han trodde livet som far var noe av grunnen til målflommen.

– Nå kan jeg komme hjem etter trening eller kamp, og da har jeg annet enn fotball å tenke på, nemlig ei lita jenta. Før hadde jeg litt mye tunnelsyn bare på fotballen, sa den ferske pappaen til NTB.

Han mintes den nylig avdøde svenske fotballederen Lennert Johannsson med «RIP Lennart» på undertrøya.

Romania reduserte ved Claudiu Keserü et kvarter før slutt. Det kom etter svakt norsk forsvarsspill. Målet gjorde at Norges buffer plutselig ble liten. Keserü scoret sitt andre helt i sluttfasen. Den så ut til å kunne være scoret fra offside-posisjon.

I mars ga også Norge fra seg en 2-0-ledelse hjemme, da mot Sverige.

På gang

Norge har nå bare to poeng etter tre kamper, to av disse er spilt hjemme, i gruppe F. Veien mot EM via denne kvalifiseringen ser svært tung ut for norsk del.

King hadde Norges beste sjanse før pause. Han kom helt alene mot Tătăruşanu etter 34 minutter. Kings førsteberøring var ikke helt topp. Han fulgte så opp med et forsøk på en fiks dragning, og da ble muligheten til ingenting.

Tidligere i omgangen hadde King og Markus Henriksen sendt i vei brukbare skudd uten at det ble prekært for Romania.

Lagerbäck tok fredag ut en førsteellever helt uten innslag fra norsk Eliteserien. Som ventet fikk keeper Sten Grytebust sjansen fra start i skadefraværet til førstevalget Rune Almenning Jarstein.

Lett?

Norge reiser til Færøyene lørdag og har kamp mot tabelljumboen mandag. Samme dag møtes Sverige og Spania i gruppens storkamp på Bernabeu-stadion i Madrid. Romania og Malta gjør også opp mandag.

De to beste fra puljen avanserer til EM neste år. Kommer ikke Norge seg videre gjennom kvalifiseringen, venter en ekstrasjanse i UEFAs nasjonsliga. Der er det norske laget klart for semifinale på sitt nivå i et sluttspill der vinneren får EM-plass.

Serbias kvalifiseringsstart gjør at det kan se ut som det blir eventuell norsk motstander i semifinalen.

Det er lenge siden Norge spilte et mesterskap med A-landslaget. Sist det skjedde var EM i 2000.

