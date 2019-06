Abelvik Rød scoret fem da «norske» Flensburg-Handewitt vant Bundesliga

sport

27-24-seieren borte mot Bergischer i siste serierunde sørget for at nordmennene kunne slippe jubelen løs for klubbens andre strake ligatittel.

Abelvik Rød storspilte og noterte seg for fem nettkjenninger. Han fikk æren av å sette kampens siste mål. Jøndal scoret to, mens Johannessen fikk nettsus én gang. Målvakt Bergerud var som vanlig målløs.

Flensburg har hatt en strålende sesong og vunnet hele 32 av 34 seriekamper. Likevel fikk de kamp helt inn av rivalen Kiel med Harald Reinkind på laget. Reinkind & Co slo Hannover-Burgdorf i sin sesongavslutning, men måtte ta til takke med sølv to poeng bak Flensburg.

Langt verre gikk det for sørlendingen Eirik Köpp og Gummersbach som røk ned etter dramatiske sluttminutter.

Laget lå på sikker plass før runden og ledet 25-24 mot tabelljumbo Bietigheim. Likevel klarte Bietigheim å utligne i siste minutt. Det utnytter Ludwigshafen til det fulle og scoret det avgjørende 31-30-målet mot Minden og sendte Köpp og Gummersbach ned en divisjon.

