Herlovsen planla å feire med reservene

– Det er ikke bare vi 11 som er utpå der, det er 23 spillere her samt et støtteapparat. Vi har et slagord som heter «sterkere sammen», og det ønsket jeg å bevise i dag, at vi faktisk er sterkere sammen, sa hun til NTB etter 3-0-seieren.

– Vi er en gjeng på tur der alle er involvert, også de som sitter på benken. Jeg hadde på forhånd bestemt meg for at hvis jeg scoret så skulle jeg løpe til benken. Nå var det ikke jeg som scoret, men jeg var involvert, og det føltes naturlig å løpe dit.

Hennes innlegg var på vei mot Lisa-Marie Utlands hode da et nigeriansk bein nådde ballen først og sendte den i eget mål.

Herlovsen er glad for at Norge fikk en god start på VM.

– Vi startet litt kronglete, men da vi fikk det første målet løsnet det litt. Da fikk vi til spillet vårt, slapp ned skuldrene og spilte som vi ønsket, sa hun.

– Det så ut som det var litt nerver i starten, og det skal det være. Det var viktig at vi fikk et mål som ga oss litt ro.

Norges tøffe spissduo Herlovsen og Utland var i mange harde dueller i løpet av kampen.

– Nigerianerne er robuste. De er både fysisk sterke og raske, men jeg synes vi løste det bra. Vi hadde kontroll og fikk til mye bra offensivt. Vi har mer å gå på, alt i alt var det en veldig bra kamp. Vi scoret tre mål og fikk tre poeng.

Nå ser hun fram til onsdagens storkamp mot Frankrike i Nice.

– Selvfølgelig fikk vi selvtillit av å score mål og gjøre en god kamp. Det var en syk laginnsats i dag, og vi beviste at vi er sterkere sammen.

