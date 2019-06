Sterke følelser for VM-debutanten Caro

sport

«Uansett hva jeg skriver nå kommer det til å bli tolket opp og ned og slik dere vil. Så jeg ber dere om å forstå dette! Idrett er lidenskap. Vi spiller fotball med følelser. Jeg er glad. Vi er sinnssykt glade. Vi får lov til å være dette fordi vi er sterke sammen. Fordi vi tenker vi før meg. Fordi vi setter deg før mitt jeg», skrev hun blant annet.

– Jeg bruker Instagram til å dele mine følelser med mine lesere, og jeg liker å være ærlig. Det er alltid noen som ikke liker det, men det var budskapet. Det er mine følelser nå. Jeg hadde lyst til å dele det, og jeg synes det er kult å gjøre det, sa hun da hun omsider var ferdig med kveldens nest siste oppgave og hadde bare møtet med norsk presse igjen.

Da var klokka ett om natten, og det var lenge siden resten av Norges tropp hadde reist til hotellet.

Hun fortalte om en nesten overveldende opplevelse.

Nerver

– Det var stort. Jeg hadde litt ekstra nerver, for jeg har ikke spilt VM før og kjente litt på det, men det var utrolig deilig å få den gode starten og ha 3-0 til pause. Selv om Nigeria hadde bra fysikk og kom til noen farligheter, så følte jeg at vi hadde god kontroll, og det er fullt fortjent at vi vant. Så var det også deilig at vi holdt nullen, sa hun.

I Instagram-meldingen, som i løpet av den første timen fikk flere tusen «likes», selv om det var sent på natt, skrev hun om følelsene på veien til stadion.

«Jeg elsker dette laget så høyt at tårene presset på, på vei til kampen i dag. Jeg ville dette så sinnssykt mye at nervene grep tak i meg og spilte meg et lite puss. Ikke fordi det var viktig for meg å være god, men fordi jeg ønsker denne gjengen alt det beste verden kan gi dem. Et slikt ønske er stort. Er slikt ønske forplikter. Men kun slik kan vi få drømmene våre oppfylt! Sterkere sammen», skrev hun.

– Det er stort å få lov å spille et VM, og særlig etter den reisen vi har vært på. Vi har vært dømt nord og ned siden vi begynte kvalifiseringen, og selv da vi kvalifiserte oss til VM var det mange kritikere som mente at dette går ikke. Så fikk vi trekningen, og da var det «dette er krise», og «blir dette EM om igjen?», utdypet hun.

– Det har ikke vært lett for oss. Alltid er de negative tingene trukket fram. Derfor var det så sykt deilig å få en god start, som gjør at vi kan fortsette reisen vi selv har visst at vi er gode nok til å ta.

På sporet

Hun bidro sterkt til den gode starten. Hun slo stadig hull i Nigerias forsvarsverker med driblinger eller smarte pasninger, og hun var nest siste norske spiller på to av målene.

– Det var deilig å lykkes. Vi fikk utrolig mye rom å boltre oss i, og det var godt å komme i gang. Samtidig kjenner jeg at jeg har mye mer å bidra med, men det er digg, for det er et langt mesterskap, sa hun.

Det første målet, som hjalp de norske å slippe ned skuldrene, var etter et avtalt cornertrekk.

– Vi visste at Nigeria ikke er så observante på kjappe corner- eller frisparktrekk, og vi var enige om at vi tar den første kort, så ser vi hva de gjør. Som vi trodde så sov de, og da utnyttet vi det til det fulle, sa hun.

Hun fikk ballen fra Guro Reiten, driblet en motspiller og gikk langs dødlinja før hun serverte Reiten den målgivende pasningen, og dermed var Norges VM-åpning på rett spor.

– Det var så utrolig kult at vi lyktes med det, sa hun.

