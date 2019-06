Fransk fotballfeber venter Norge i Nice

sport

Onsdag skal Norge prøve å bremse den franske entusiasmen, men fortsatt lever den i beste velgående. 500 mennesker fylte tribunene da «Les Bleues» trente i Mandelieu-la-Napoule søndag, og etterpå kjempet mediene og autografjegere om spillernes gunst.

4-0-seieren over Sør-Korea i åpningskampen ga Frankrike en drømmestart, og landets mannlige verdensmesteres sjokktap mot Tyrkia i EM-kvalifiseringen gjorde ikke kvinnene mindre interessante i mediebildet. Likevel påpekes det at Norge blir en mye tøffere motstander.

«En virkelig test etter spaserturen» var L'Equipes vurdering av Norge i omtalen av 3-0-seieren over Nigeria, der særlig Caroline Graham Hansen («med 25 assist i Bundesliga sist sesong»), Guro Reiten («madame ett mål per kamp i hjemlig serie de tre siste årene») og Lisa-Marie Utland («med kanonscoring på Reitens kaviarpasning») imponerte avisens medarbeider.

Avisen mener at Isabell Herlovsen var et hakk bak de andre angriperne, men påpeker at det var den tidligere Lyon-spilleren som tvang fram selvmålet som fastsatte resultatet.

L'Equipe trøster sine lesere med at Nigeria virket enda svakere enn Sør-Korea og mener at Frankrike har muligheter mot et norsk forsvar som er «disiplinert, men ikke særlig hurtig», og at venstresiden i forsvaret virker sårbar.

Frankrikes spillere har også respekt for Norge.

– Det er et stort lag med mye kraft. Vi møter en motstander som er mer aggressiv enn koreanerne, og vi må heve oss på det området for å være på deres nivå. På kantene angriper de veldig fort med Reiten og Hansen. Vi frykter ikke Norge, men vi må være på tå hev, sier Delphine Cascarino til avisen Nice-Matin.

Midtstopper Wendie Renard, som nikket inn to hjørnespark mot Sør-Korea, sto over søndagens trening på grunn av en kjenning i en muskel, men hun forsikrer at hun blir klar til onsdagens kamp i Nice. Den er for lengst utsolgt.

