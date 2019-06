Hareide og Danmark slo tilbake med knusende seier over Georgia

sport

Det var danskenes første seier i årets EM-kvalifisering.

Kasper Dolberg sørget for en tidlig ledelse da han pirket inn headingen til Simon Kjær. Saba Lobjanidze utlignet på en flott kontring, men noe senere sendte Christian Eriksen danskene tilbake i føringen på straffe etter at Kjær ble hindret på et hjørnespark.

Dolberg ble tomålsscorer da han økte til 3-1 etter en drøy time. Yussuf Poulsen var våken på en retur og scoret ti minutter senere, mens Martin Braithwaite fastsatte sluttresultatet til 5-1 på overtid.

Seieren smakte ekstra godt for Hareides mannskap etter fredagens uavgjortresultat mot Irland. Danskene var meget ineffektive og måtte nøye seg med 1-1 mot irene.

Danmark er nummer to i gruppen med fem poeng, men har én kamp mindre spilt enn Sveits som har fire på plassen bak. Irland topper gruppa med ti poeng etter 2-0 hjemme mot tabelljumbo Gibraltar.

