Minde klar for nye utfordringer

sport

– Det var veldig tøft mot Nigeria. Hun var veldig fysisk og ekstremt rask. Det tok litt tid før jeg fant høyden og hvordan jeg skulle løse det, men jeg følte at jeg fikk grei kontroll sammen med lagvenninnene mine som lå tett på meg, sier hun til NTB.

– De gangene hun kom seg forbi, snudde jeg meg og så at det var en annen som tok henne. Det var en god trygghet.

Guro Reiten på venstrekant gikk stadig langt inn i banen og var ingen skjerm foran Minde, men hun følte seg ikke overlatt til seg selv.

Fort gjort

– Jeg synes jeg hadde grei støtte fra midtbanen, men det gikk veldig fort. De vendte veldig raskt over på min side, og da er et vanskelig å komme ned og hjelpe hver gang.

Hun registrerte at Frankrike i VMs åpningskamp mot Sør-Korea (4-0) skapte veldig mye på sin høyrekant, der Delphine Cascarino spilte. Hun vikarierte for Kadidiatou Diani, som spilte spiss fordi Valérie Gauvin var satt ut av disiplinære årsaker.

Det er usikkert hvem som spiller på høyre kant for Frankrike onsdag, men uansett blir det en spiller med betydelige ferdigheter.

– Jeg så at de angrep mye på den siden, og Maren (Mjelde) har skrytt veldig av kanten på min side. Vi må analysere dem og finne ut hvordan vi skal løse det, sier Minde.

Mjelde spilte mot PSG-spiller Diani i mesterligaens kvartfinale i år.

Motivasjon

Mjelde har stort sett vært reserve for Wolfsburg det siste halvåret, men nå er hun et klart førstevalg for et norsk landslag som har alvorlige hensikter i VM.

– Det gir veldig motivasjon og giv i laget at vi startet med tre poeng, men kampen mot Frankrike blir noe helt annet. De er vertsnasjon og et godt lag, sier hun.

Ikke desto mindre har hun lyst til å stikke kjepper i hjulene for «Les Bleues» foran et fullsatt stadion i Nice.

– Det pirrer, ja.

(©NTB)