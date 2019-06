Ingen Klæbo-avtale før fristen

sport

– Jeg kan bekrefte at jeg har hatt samtaler med Espen Bjervig og Norges Skiforbund mandag. Vi har en god og konstruktiv dialog, og slik jeg tolker det, er vi begge ute etter å finne en løsning som innebærer mer forutsigbarhet gjennom klarere avtaler og vedlegg til avtalene. Vi blir ikke klare med en avtale i løpet av dagen, men må bruke den tiden vi trenger på dette, skriver pappa og manager Haakon Klæbo i en epost til VG.

Bjervig skriver i en SMS til avisen at det har vært en god og konstruktiv dialog og at en avtale ikke er signert. Han skriver videre at han ikke ønsker å si noe utover dette nå.

Avtaleteksten mellom løperen og Norges Skiforbund regulerer blant annet hvem som til en hver tid eier markedsrettighetene. Slik VG forstår det, handler det om nye og klare retningslinjer for når Klæbo er bundet til Skiforbundets sponsorer og når han er fristilt til å fronte sine personlige samarbeidspartnere.

– Ikke om penger

Pappa Klæbo sier at han har tro på at de skal bli enige med forbundet. Han tilføyer at det ikke er penger striden handler om, men prinsipper.

– Dette handler ikke om penger, men om forutsigbare kjøreregler for utøverne i forhold til når utøver er i privat og/eller i klubb-regi, samt når det er forbundet som kan påberope seg markedsrettighetene til en utøver.

Faren og manageren sier til NRK at de vil ta tiden de trenger, men tilføyer at det er lurt å avklare dette før skisesongen.

– Det er lurt at vi avklarer dette, slik at vi unngår konflikter når det drar seg til mot eller under skisesong. Gjør vi en god jobb nå, så er det være gode muligheter for at vi kan legge problemstillinger bak oss – samt se fremover, sier Klæbo.

Støtte

I et intervju med NRK forrige uke fikk Klæbo støtte fra Martin Johnsrud Sundby, som mener at Skiforbundets definisjon av når landslagsløperne befinner seg i offentlige og private settinger er vanskelig å forholde seg til.

– Det vil egentlig si at vi aldri lengre er i privat setting dersom det er en mulighet for at enten mediene eller et sosialt medium skulle være til stede, sa Sundby.

Det er ikke første gang Skiforbundet og en skistjerne har slitt med å komme til enighet. Dette var noe som ofte skapte temperatur mellom Petter Northug og forbundet i sin tid. Det var flere enn én gang det drøyde lenge før partene kom til enighet. I en lengre periode trakk også Northug seg ut av landslaget.

