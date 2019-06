Brasil rotet vekk ledelse, Australia vant 3-2 i fotball-VM etter VAR-avgjørelse

sport

Marta har slitt med en skade de siste dagene, men ble klarert for spill. Hun scoret på straffe etter 28 minutter. Noe senere la Cristiane på til 2-0 med en heading. Hun scoret hat trick i Brasils åpningskamp mot Jamaica.

Caitlin Foord reduserte like før pause etter slapt brasiliansk forsvarsspill. Dermed levde kampen også fra start i 2.-omgangen. Australia utlignet etter en snaut halvtime ved Logarzo. Hun kunne juble etter et skudd fra langt hold.

Et selvmål av Monica gjorde at Australia fullbyrdet et strålende comeback. Den avgjørende scoringen kom etter 66 minutter og ble godkjent etter bruk av dommerverktøyet VAR. Det var diskusjon omkring en mulig offside i forkant av 3-2-målet.

På overtid ropte Brasil på straffe, men fikk nei etter VAR-aktivitet av dommeren.

Marta satt to VM-rekorder torsdag: Hun er første spiller, uansett kjønn, med mål i fem sluttspill. Hun har også flest VM-mål (16).

Brasils 41 år gamle midtbanespiller Formiga pådro seg et nytt gult kort. Dermed er hun suspendert til kampen mot Italia tirsdag.

I kampen i gruppe B slo Kina Sør-Afrika 1-0. Her leder Tyskland gruppen med seks poeng. Spania og Kina står på tre mens sørafrikanerne har null.

