Isabelle Pedersen med sesongbeste på Bislett

Amerikanske Christina Clemons var best og vant med 12,69.

Pedersen har hatt en treg innledning på sesongen med 13,26 som bestetid før Bislett Games. I hovedstaden gikk det bedre for 27-åringen, som med tiden 13,08 satte personlig bestenotering for sesongen.

– Jeg må fortsette med det jeg gjør nå. Den følelsen jeg hadde på den første hekken i dag, den var gøy. Jeg kjenner at jeg er der jeg pleier å være når ting går fort, sa Pedersen, før hun la til:

– Man hadde selvfølgelig håpet å løpe fortere enn det man gjør nå. Det er jo ikke gøy å løpe på over 13. Men det er en prosess, du skal gjennom alle stegene, og det er «baby steps» som gjelder for meg. Tar du for store steg, snubler du plutselig og faller ned igjen.

Pedersen har den norske rekorden på distansen med 12.72. Kravet til VM på høsten er 12,98.

– Det går riktig vei. Jeg synes det er gøy å være tilbake igjen, og jeg er der at jeg gleder meg til neste trening, sa hun.

