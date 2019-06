Thorisdottir: – Vi kan være stolte

sport

Likevel var stopperne enige om at det var mye positivt å ta med seg fra kampen.

– Ja, absolutt. Vi kan være stolte av det vi presterte i dag. Vi viste folk at vi kan spille fotball og at vi virkelig har noe her å gjøre. Så er det skuffende at det ikke ble poeng, men vi får en ny sjanse mandag. Det er bare å gå på hesten igjen, sa Thorisdottir til NTB.

– Det var veldig tøft i perioder, men jeg og Maren, ja hele backlinjen og Ingrid (Hjelmseth) gjorde en fantastisk jobb. Det var godt å se at vi kunne stoppe dem.

Mjelde leverte akkurat som makkeren klareringer og blokkeringer på løpebånd da Frankrike trykket på som verst i første omgang.

– Vi møtte et av verdens beste lag i dag, og jeg synes vi kom veldig greit fra det, selv om jeg hater å tape. Det er det verste jeg vet. Vi klarte oss veldig lenge, men tidspunktene vi slapp inn mål på er det fullt mulig å gjøre noe med, sa Mjelde etter 1-2-tapet.

– Mot de gode må man nesten spille en plettfri kamp for å få med seg noe. Jeg er glad dette var kamp nummer to og at vi allerede hadde tre poeng.

Av de kampene Norge har planer om å spille mot toppnasjoner i VM var dette den eneste de hadde råd til å tape. Frankrikes seier ødelegger ikke Norges vei videre i VM. Kanskje kan den til og med gi en litt lettere vei gjennom cupspillet, ettersom vinneren av gruppe A trolig vil være på kollisjonskurs med verdensmester USA allerede i kvartfinale.

– Jeg har hørt folk snakke om det, men det er ikke noe jeg har tenkt på. Nå gjelder det å vinne neste kamp (mot Sør-Korea), så får vi se hvor vi står, sa Mjelde.

Thorisdottir vet at vil være cupspill neste gang Norge møter et lag av Frankrikes kvalitet i VM.

– Det var godt å bli ferdig med tapet nå, sa hun.

