Warholm danset inn til Bislett-triumf på Europa-rekord

sport

Hjemmefavoritten dro knallhardt hele veien og utklasset feltet totalt. Thomas Barr tok andreplassen med 49,11. Warholm drev med en annen idrett enn de andre.

Warholm viste igjen at han er en publikumsyndling. Han feiret foran Bislett-tribunene etter seieren og ble avbildet med seierstiden på måltavla.

– Er det sant det jeg ser? Sist jeg hadde den følelsen var vel i London i 2017 (VM-gull). Dette er spinnvilt, nesten ikke til å tro. Og så skjer det på Bislett, sa Warholm rett etter karrierens beste løp.

Best uten Samba

Europarekorden til Stéphanie Diagna var snaut 24 år gammel. Warholm var tydelig overrasket over at han senket den på hjemmebane.

– Jeg følte meg bra i hele dag. Kanskje ikke så bra som Europa-rekord, men det er gøy å overraske seg selv.

Verdensmesteren fra 2017 fikk ikke møte øvelsens bestemann den siste tiden, Abderrahman Samba. Han sto over Oslo-turen på grunn av en betent slimpose.

– Jeg skjønner at Samba må inn i bildet her, men i dag, når Europa-rekorden sitter, så føler jeg vel at konkurrenter er det siste jeg har lyst til å snakke om, sa Warholm.

Sambas personlige rekord er på 46,98, men han hadde nok uansett fått det tøft om han hadde stilt til start i Oslo torsdag.

– Samba kommer til å være bra når han bli skadefri. Han tenker nok at han må prøve å bli skadefri ganske fort, svarte Warholm på spørsmål om han tror Samba tenker om 47,33-løpet.

Konge av Bislett

Den sterke løperen fra Qatar hadde den tidligere Bislett-rekorden på 47,60, satt under fjorårets stevne. Torsdag tok Warholm Bislett tilbake foran et entusiastisk publikum.

– Det betyr selvfølgelig veldig mye. Men det var ikke slik at jeg ville ha den rekorden fra Samba. Jeg ville først og fremst vinne, og det å ta Europa-rekorden, det trumfer det meste. Og den betyr mer enn banerekorden, sa sunnmøringen til NTB.

Warholm vant også Diamond League-løpet i Stockholm i slutten av mai, hans første triumf i DL på nesten to år. På Bislett gikk det enda fortere, så fort at han fikk krampe etter løpet.

– Jeg løp og tok meg totalt ut, og så kjentes det bra ut da jeg begynte å jogge den seiersrunden etterpå. Men så fikk jeg krampe i første steg i trappen (opp til pressesonen). Det er ikke noe problem, kramper som kommer i lav fart er ikke noe farlig. Det er verdt det, null stress, «walk it off», lød det fra Bislett stadions kanskje gladeste mann.

(©NTB)