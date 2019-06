FIFA fant ikke tegn til kampfiksing i norsk storseier i U20-VM

sport

Det betyr at den norske storseieren, der spisstalentet Erling Braut Håland scoret hele ni mål, blir stående som gyldig. 12–0 er den største seieren i U20-VMs historie.

– Vi kan bekrefte at FIFA har evaluert situasjonen, og vi har ikke mottatt informasjon som tilsier at kampen er manipulert av betting- eller konkurransehensyn, verken gjennom FIFAs interne rapporteringsmekanismer eller fra de eksterne partene som overvåker turneringen, skriver en talsmann i FIFA i en epost til Nettavisen.

Til tross for 12-0-seieren mot Honduras røk Norge ut av VM i gruppespillet. Det norske laget tapte de to første kampene mot Uruguay og New Zealand.

