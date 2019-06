Norske speidere så Italia rundspille Jamaica

sport

Jamaica har hatt en blytung start på VM, og det er spesielt et type navn som har skapt hodebry for jamaicarne. Mot Brasil i første kamp ble det 0-3-tap. Fredag ble det en ny nedtur.

På tribunen var det norske representanter på plass. Speider og U23-trener Alexander Straus, analysesjef Fredrik Vold og keepertrener Roger Eskeland så det som kan bli en mulig motstander dersom Norge når åttedelsfinalen, skriver VG.

To toppseriespillere var på banen fra start for Jamaica, som har ytterligere to i troppen. Havana Solaun fra Klepp spilte sentral midtbane, Chinyelu Asher fra Stabæk venstre kant. De to 26-åringene var nest og tredje eldst i sitt lag. Oppstillingen med snittalder under 23 er ifølge OptaJoe den yngste i inneværende mesterskap.

VAR-straffe

Jamaica er trolig ikke superbegeistret for VAR heller etter at to avgjørelser i videorommet gikk imot dem og banet vei for Italias ledermål i Rennes.

Dommer Anna-Marie Keighley vinket spillet videre da Barbara Bonansea gikk over ende i feltet etter ti minutter, men hun fikk beskjed på øret om å se situasjonen på video og ga Italia straffespark.

Girelli la ballen på straffemerket, men måtte vente mens dommeren gikk til Schneider og minnet henne på at hun ikke fikk gå ut fra streken før straffen var tatt. Den amerikanskfødte 19-åringen slo skuddet til corner og havnet i en jubelklynge, men igjen ventet dommeren på VAR-instrukser. Hun ga Schneider gult kort for å ha gått ut for tidlig, og straffen ble tatt om igjen. Girelli skjøt i mål i motsatt hjørne.

Schneider reddet straffe også mot Brasil.

Dødballmoro

Jamaica yppet seg i åpningsminuttene med sin fart, men dårlig lagstruktur ble avslørt av italienerne, som også viste sin dødballstyrke. Bonansea, tomålsscorer i 2-1-seieren mot Australia, gikk etter flikk ved nærmeste stolpe, og det skapte kaos i forsvaret. I det 25. minutt gjorde hennes forsøk på hælflikk at ballen gikk rett til Girelli, som scoret med hofta.

Noen minutter senere skjøt Daniela Sabatino i tverrliggeren etter en Bonansea-flikk på et nytt hjørnespark.

Det var spilt mindre enn ett minutt av 2. omgang da Schneider feilet stygt i feltet. Ballen falt ned på Girellis hode og hoppet i mål til 3-0.

Jamaica fikk noen store sjanser til å redusere. På en av dem prøvde Khadija Shaw et saksespark, bommet på ballen og sparket Italia-kaptein Sara Gama i hodet. Det så stygt ut, men Gama fullførte kampen etter å ha fått behandling.

Innbytter Aurora Galli fastsatte resultatet da hun først sendte et knallskudd i krysset på pasning fra Bonansea, så rundet keeper og gjorde 5-0.

Norge neste?

Bonansea og Girelli er de toneangivende spillerne som henholdsvis venstre kant og hengende spiss i Italias 4-2-3-1-formasjon. Om Norge som ventet blir toer i sin gruppe, venter toeren i gruppe C i åttedelsfinalen. Det kan godt bli Italia selv om også Brasil og Australia kan havne på den plassen. Med seieren er italienerne uansett sikret avansement.

Lauren Silver fra Trondheims-Ørn fikk sine første VM-minutter da hun kom inn det siste kvarteret, etter at Stabæks Tiffany Cameron fikk et kort innhopp i første kamp.

Schneider kan trøste seg med at Australia, som er motstander tirsdag, ikke har en eneste spiller med et navn som så mye som ligner på Cristiana.

