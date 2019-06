Overbooking i Real Madrid, opprydningen starter snart

sport

Klubben skal kvitte seg med en rekke spillere, også for å komme seg innenfor UEFAs økonomiske fair play-regler.

Sportsavisen Marca har meget gode kilder inne i Real. Torsdag skriver Marca om «overbooking i Real-troppen». De bruker også uttrykket «vær så snill å gå av bussen, er du snill» for å billedlegge overbefolkningen.

Martin Ødegaard er en av spillere som etter all sannsynlighet ikke blir å se i Madrid kommende sesong. Det mest trolige er at han leies ut for et år, men han kan også bli solgt med en innbakt tilbakekjøpsavtale for Real Madrid.

I så fall er en salgssum på mellom 15 og 20 millioner euro sannsynlig. Ajax og Bayer Leverkusen skal ha nordmannen høyt oppe på sin ønskeliste.

Real fikk tilbake Zinédine Zidane som trener i vår. Han er nå i full gang med å rydde opp i stallen. Gareth Bale er ikke ønsket med videre, men hans skyhøye lønn skremmer bort mange klubber.

