Semenya takket nei til Diamond League-stevne etter sen invitasojn

sport

Overfor nyhetsbyrået Reuters bekrefter Semenyas agent Jukka Harkonen at 28-åringen ikke løper 800 meteren i Rabat søndag. Han sier at det var umulig å stille til start siden invitasjonen først kom drøye to døgn før løpet.

– Hun ble invitert i dag, men det var for sent, sier han til Reuters fredag.

Friidrettsstjernen har tidligere uttalt at hun ble nektet å delta i stevnet. Invitasjonen kom altså til slutt, men det ble for knapt med tid. Ifølge Harkonen ville det vært en 20 timers reise for Semenya fra Sør-Afrika.

Semenya kjemper i disse dager mot beslutningen til Idrettens voldgiftsrett (CAS), som opprettholdt de nylig vedtatte reglene til Det internasjonale friidrettsforbundet (WA).

Reglene innebærer at kvinnelige idrettsutøvere med naturlig høyt testosteronnivå skal være nødt til å bruke hormonnedsettende medisiner for å få lov til å konkurrere som kvinne i øvelser fra 400 meter til én engelsk mil.

Saken er for øyeblikket til behandling i sveitsisk Høyesterett. Forrige uke suspenderte domstolen WA-vedtaket mens saken er til behandling. Det innebærer at sørafrikaneren inntil videre kan konkurrere uten å måtte forholde seg til de omstridte reglene og at hun dermed kunne løpt i Marokko.

Semenya har vunnet VM-gull på 800 meter tredje ganger. I 2012 og 2016 vant hun OL-gull på samme distanse.

(©NTB)