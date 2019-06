VM-lagets draktnummer: Vaskeekte tier og dobbel Gerrard

sport

Caroline Graham Hansen er Norges nummer 10, selvfølgelig er hun det. Og det har hun vært lenge allerede.

– Det var litt tilfeldig at det var ledig, og så var jeg ung og ambisiøs og frekk nok til å ta det da jeg var 18 år. Det er litt sykt å tenke på nå, men det er utrolig kult å få lov til å spille med 10 på trøya, sier hun til NTB.

Nå skal det mye til å ta det fra henne.

– Det må bli hvis noen som vil ha det tar meg igjen i antall landskamper. Det er det som gjelder hvis to vil ha samme nummer, men vi har gjensidig respekt, og hvis noen har vært ute med skade får de tilbake nummeret hvis de spør, sier hun.

Guro Reiten har forklaringen rede når NTB spør hvorfor hun spiller med nummer 16.

– Jeg hadde alltid lyst på nummer 8, for Steven Gerrard er mitt største forbilde. Men så var det nummeret som regel opptatt, så da ble det 16. To ganger Steven Gerrard.

For Ingrid Syrstad Engen betyr ikke nummer 14 noe spesielt. Det ble ledig da Ada Hegerberg sa nei til landslaget, og Engen bærer det ikke som henne til ære for Thierry Henry, heller ikke for Johan Cruyff.

– Nei, det var bare tilfeldig at jeg fikk det, sier hun.

Viktig nummer

Isabell Herlovsen er stolt av å ha nummer 9, selve spissnummeret.

– Ja, det er viktig for meg. Jeg var så heldig da jeg kom på landslaget at det var ledig. Jeg tror Anita Rapp hadde det, og hun sluttet da jeg kom, og så fikk jeg det automatisk. Det har fulgt meg hele veien. Jeg har et annet i Kolbotn og hadde et annet i Kina, men på landslaget har det alltid vært 9, sier hun til NTB.

Elise Thorsnes ønsker seg også 9-tallet, men i VM har hun nummer 7.

– Elise ligger ikke så langt bak meg i antall landskamper, så jeg må sørge for å holde henne bak, sier Herlovsen.

Også andre kunne tenke seg et nummer som er opptatt.

– Jeg har alltid likt nummer 6 veldig godt, men det er jo en med «litt» flere kamper som har det, så da er 8 en god erstatning, sier Vilde Bøe Risa.

Passer godt

Kaptein Maren Mjelde, med 117 flere landskamper enn Risa (138-21), er spilleren med 6-tallet på ryggen.

– Jeg begynte som nummer 17 på landslaget, og så var jeg nummer 3. Det var jeg ikke veldig fornøyd med, men så ble nummer 6 ledig. Jeg tenkte at det er et tall som passer både i midtforsvaret og på midtbanen. Det passer altså godt for meg, sier Mjelde, som har spilt mange kamper på begge plasser.

Kristine Minde forteller litt om hvordan nummerbytter på landslaget kan foregå.

– Først var jeg nummer 19, men så kom Ingvild Isaksen tilbake og spurte veldig pent om å få det. Så ble 17 ledig fordi Lene Mykjåland hadde lagt opp, og det passet fint. Da ga jeg fra meg 19 og fikk 17, sier hun.

– 11 er yndlingstallet mitt, og jeg har det både i klubb og på landslaget. Jeg er fornøyd med det, sier Lisa-Marie Utland.

– Jeg bare fikk nummer 21. Jeg tenker ikke så mye på tall og synes ikke det har så mye å si. Jeg har nummer 10 i Kolbotn, men det er ikke noe jeg spurte om, sier Karina Sævik.

Med fem landskamper ville Sævik uansett vært veldig langt fra å fravriste Graham Hansen det tallet. Men hvilket nummer skal Norges tier ha i Barcelona?

– Det vet jeg ikke, og det tar jeg som det kommer, sier «Caro».

– Det er ikke draktnummeret som avgjør om du er god eller ikke.

(©NTB)