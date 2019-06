Dennis Olsen nummer åtte i Le Mans-debuten

sport

Det ble ikke full klaff for Dennis Olsen i sitt første Le Mans. Etter et døgn med kjøring sammen med tyske Sven Müller og franske Mathieu Jaminet ble det til slutt en åttendeplass i deres Porsche 911 RSR.

Før løpet sa Olsen til NTB at de ikke hadde satt seg mål om å vinne løpet, men sa at det kunne skje dersom de kom seg gjennom løpet uten å gjøre feil. Men løpets 24-timer gikk ikke prikkfritt, men 23-åringen er likevel fornøyd med åttendeplass.

– Det må vi være fornøyde med, vi har gjort det beste vi kan, sa Olsen til Viaplay kort tid før løpet var over da det gikk mot åttendeplass.

Til TV-kanalen sier Olsen at han er fornøyd med innsatsen, men at de har hatt litt uflaks og noen små tekniske problemer underveis.

– Det har vært veldig mye bra. Jeg synes vi hadde god fart fra midten av løpet, da har vi var blant de raskeste, sier 23-åringen og forteller at de har fått gode tilbakemeldinger fra både teamet og Porsche.

Norsk-italiensk andreplass

Men de norske fargene gjorde seg likevel bemerket i det klassiske billøpet. Norsk-italienske Egidio Perfetti ble nummer to i GTE Am-klassen.

Perfetti har italiensk far og norsk mor, men sa i et intervju med nettstedet Parc Fermé i juni i fjor at han føler seg mest som en nordmann.

– Dessverre så har jeg aldri bodd i Norge. Men jeg syns ikke det er rart å si at jeg føler meg mest som en nordmann, sa han den gang.

Han påpekte da at det eneste passet han har er norsk og at han dermed formelt er norsk statsborger.

Men i norske medier er det Dennis Olsen som blir regnet som den første nordmann som deltar i Le Mans siden Harald Huysman gjorde det samme i 1991.

23-åringen fra Våler i Østfold ble i november 2017 profesjonell fabrikkfører for Porsche. Samme år vant han det tyske Porsche Carrera Cup-mesterskapet, og nummer to i Porsche Supercup. I februar i år vant han det 12-timersløpet på Bathurst-banen i Australia.

