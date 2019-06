Hovland fremdeles likt med Tiger Woods etter tredje runde i US Open

sport

21-åringen ligger på delt 27. plass etter tredje runde av US Open, likt med blant andre golflegenden Tiger Woods fra USA. De har totalt levert på par i turneringen. Det gjør Hovland til den nest best plasserte av amatørene som er igjen i turneringen, bare amerikanske Brandon Wu på 17. plass så langt ligger bedre an av amatørene nå, med to under par totalt.

Amerikanske Gary Woodland leder turneringen før siste runde søndag. Han har 11 slag under par, foran britiske Justin Rose, som har brukt ett slag mer enn Woodland på de tre første rundene.

Sørafrikanske Louis Oosthuizen og amerikanerne Brooks Koepka og Chez Reavie deler tredjeplassen foreløpig, sju slag under par.

Hovland åpnet veldig lovende lørdag, med par på de to første rundene og en birdie på den tredje, ifølge VG. Så fikk han imidlertid tre bogeyer på hull fem, sju og ni. På hull 14 og 18 klarte Hovland å hente seg opp til par igjen med to birdier.

US Open er Hovlands siste turnering som amatør. Mandag blir han profesjonell golfspiller.

