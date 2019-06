Mikkelsen tok storeslem i Rally Sardinia søndag, kapret tredjeplassen

sport

Andreas Mikkelsen leverte knallsterk kjøring på avslutningsdagen av Rally Sardinia søndag. Den norske 29-åringen vant like så godt samtlige av søndagens fire siste etapper, og kjørte seg opp til tredjeplass sammenlagt i rallyet.

– Det var tøffe forhold, men jeg presset på og ga alt, sa Mikkelsen på Twitter etter en søndagens prøver.

Etter lørdagens etapper lå Mikkelsen på femteplass, 15 sekunder opp til britiske Elfyn Evans på plassen foran. Men søndag fant nordmannen godformen og startet opphentingen.

I søndagens første etappe, nummer 16 i rallyet, ble nordmannen klokket inn 0,2 sekunder foran Evans på andreplass, mens han spiste inn ytterligere 5,5 sekunder på etappen etter.

På den 18. etappen tok Mikkelsen inn nye 3,3 sekunder på Evans.

Rally ble avsluttet med den 19. etappen, den såkalte Power Stage. Der vant Mikkelsen sin fjerde strake etappeseier, mens Evans ble nummer fem, 6,7 sekunder bak. Dermed snek Mikkselsen seg inn på tredjeplass, 0,9 sekunder foran briten.

Esteren Ott Tänäk virket lørdag ustoppelig og ledet med 25 sekunder på spanske Daniel Sordo før søndagens avsluttende etapper. Ledelsen holdt helt til den 19. etappen. Da gikk det galt for Tänäk. Et ødelagt styrestag gjorde at han falt fra første til femteplass sammenlagt.

Spanske Sordo vant dermed rally Sardinia, mens finske Teemu Suninen ble nummer to.

(©NTB)