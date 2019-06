Norge-stopperne advarer mot skøyeren Ji So-yun

sport

– Hvis hun får rom og tid så er hun ekstremt god. Henne må vi se opp for mandag, sier Thorisdottir til NTB om spilleren som har drakt nummer 10 både i Chelsea og i det sørkoreanske landslaget.

– Hun er en av de aller beste spillerne der ute, og vi som spiller med henne til daglig kjenner hennes kvaliteter, sier Mjelde.

Blant dem er en veldig god frisparkfot. Hun scoret blant annet et spektakulært frisparkmål mot Lyon i mesterligasemifinalen.

Mind games

I et intervju med fifa.com før VM sa Ji at de norske klubbvenninnene ikke har snakket med henne siden lagene ble trukket i samme gruppe, og at hun tror det er norske «mind games» som ligger bak. Både Mjelde og Thorisdottir ler høyt når NTB forteller det.

– Hun er en skøyer hun der. Jo da, vi snakker med henne. Det er god stemning mellom meg og Maren og Ji. Hun er en utrolig morsom person, sier Thorisdottir.

– Ji er en artig person som tuller en del, og det om at vi ikke snakker med henne er iallfall bare tøys. Hun er nok ekstra giret når hun skal møte oss, og vi har i lang tid snakket om at vi skal spille mot hverandre i VM, sier Mjelde.

Siste sjanse

Mens Norge står med tre poeng og positiv målforskjell, har Sør-Korea to tap, ingen scoringer og hele seks baklengsmål. Det gjør ikke at de norske stopperne tar noe som helst på forskudd.

– Kampen mot oss er Sør-Koreas siste sjanse, og ingen vil reise fra et mesterskap med bare dårlige prestasjoner. De er sikkert oppsatt på å gjøre alt for å gjøre et godt inntrykk i siste kamp, sier Mjelde.

Norge vil med seier være garantert å gå videre i VM, men også uavgjort eller tap kan holde, avhengig av resultatet mellom Frankrike og Nigeria og eventuelt i andre grupper.

Sør-Korea må vinne med minst fire måls margin for å gå forbi Norge. Gjør de det, og Nigeria taper for Frankrike med minst to måls margin, er sørkoreanerne videre som gruppetoer.

