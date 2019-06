Norges VM-lag avfeier at Sør-Korea blir lett match

sport

Gode norske prestasjoner og dårlige sørkoreanske så langt i VM gjør at det er fort gjort å regne med lett spill mandag, men i Norges tropp hører man ikke på det øret.

– Jeg synes det er feil. Alle lag som er her er veldig gode, og Sør-Korea er rangert på samme nivå som oss, de er 14 og vi 12 på siste verdensranking. Det er et veldig godt lag vi møter. De styrte spillet mot Nigeria, men tapte på et selvmål og en kontring, sier landslagssjef Martin Sjögren til NTB.

– De har et pasningsorientert, teknisk spill med god samhandling. Det kreves en prestasjon på nivå med de to andre kampene våre om vi skal vinne. Jeg mener at vår gruppe sammen med E-gruppen er den tøffeste i VM, og vi må prestere veldig godt for å vinne mandag.

Kan ikke

Spillerne kjøper heller ikke oppfatningen av at det blir grei skuring mot Sør-Korea.

– Vi tenker ikke sånn og kan aldri gjøre det. Vi vet at Sør-Korea har underprestert så langt, og vi tar absolutt ikke lett på det som venter, sier kaptein Maren Mjelde.

– Det blir en tøff kamp. Sør-Korea er ranket bare to plasser bak oss. Vi må være på vårt beste for å vinne, men vi har ingen planer om ikke å være det. Vi kommer til å gå tøft ut og satse på å sikre 2.-plassen i gruppa, sier keeper Ingrid Hjelmseth.

– Folk kan mene hva de vil, men vi tar en kamp av gangen og vet at Sør-Korea er et godt lag. De må vinne og kommer til å gå ut i 100. Vi skal følge vår plan og må bare være på fra start, sier Maria Thorisdottir.

– Sørkoreanerne er litt annerledes enn dem vi er vant til å spille mot. De er små, tekniske og veldig smarte. Det blir tøft. Vi skal ikke undervurdere dem i det hele tatt.

Jevnt

Sjögren venter et kampbilde hvor lagene vil ha ballen omtrent like mye, som mot Frankrike.

– Det kommer nok til å være ganske jevnt. Det er to lag som begge er dyktige i sitt angrepsspill, men Sør-Korea er veldig pasningsorienterte og vil gjerne eie ballen. Det betyr at vi kommer til å få muligheter til å kontre, sier han.

Sør-Korea hadde 58 prosent ballbesittelse, 425-189 i fullførte pasninger og 7-2 i avslutninger på mål mot Nigeria, men tapte 0-2.

– Om det er noe som er til vår fordel så er det de fysiske parametrene. Vi er både sterkere i duellspill og raskere enn sørkoreanerne. Vi har en plan for å mestre det forventede kampbildet, men vi må jobbe sammen som et lag og kan ikke gi dem noe gratis, sier Sjögren.

– Vi føler ikke at det blir grei skuring. Vi har stor respekt for Sør-Korea som lag, men vet også at vi selv er et veldig godt lag. Vi kommer til å gå ut med stor selvtillit og kjøre på, sier Caroline Graham Hansen til NTB.

– Vi vet at vi er bedre hvis vi er gode, men hvis vi ikke er på vårt beste blir det en jevn kamp.

