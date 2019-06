Paul Pogba ser etter nye utfordringer

sport

Dermed ser det ut til at Ole Gunnar Solskjærs midtbaneelegant kan være tapt for «de røde djevlene». Pogba er sterkt linket til Real Madrid

– Jeg har vært tre år i Manchester United og har gjort det bra. Det har vært noen gode stunder og noen dårlige. Sånn er det for alle, uansett hvor de er, sier Pogba til avisen The Guardian søndag.

– Jeg tror det kan være bra med en ny utfordringer. Jeg tenker på det, en ny utfordring et annet sted.

Pogba kom til United for 89 millioner euro for tre år siden, og ikke alle mener han har levd opp til forventningene. Etter at United ikke kvalifiserte seg til mesterligaen startet ryktene om et klubb-bytte til den spanske hovedstadsklubben.

Skulle Pogba forlate den røde delen av Manchester vil United trolig forlange mer penger enn hva de betalte for han til Juventus.

