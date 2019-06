Fotball-VM: Norge med samme lag som i åpningskampen

sport

Laget er igjen slik han viste fram på trening dagen før kamp. Caroline Graham Hansen flyttes tilbake til høyre kant, og Lisa-Marie Utland kommer inn i laget igjen som Isabell Herlovsens spissmakker. Dermed havner Karina Sævik på benken.

Samme lag slo Nigeria 3-0 i Norges første VM-kamp, og det på samme arena i Reims.

Sør-Korea, som er uten poeng og har 0-6 i målforskjell, gjør fire endringer i startoppstillingen fra forrige kamp. To spillere (høyreback Lee Eun-mi og midtstopper Shin Dam-yeong) får sine første VM-minutter, mens to andre (kanten Moon Mi-ra og spissen Yeo Min-ji) starter for første gang. Hwang Bo-ram og Kim Hye-ri, med full spilletid i bakre firer i de to første kampene, er på benken.

Norge går uansett videre med uavgjort eller bedre, og om Frankrike slår Nigeria kan Norge tape med inntil tre mål og likevel bli nummer to i gruppe A. Med 2.-plass blir det åttedelsfinale i Nice lørdag mot toeren i gruppe C (som spilles ferdig tirsdag).

Forutsetninger

Slik er forutsetningene:

* Norsk seier: Norge blir nummer to med mindre Nigeria slår Frankrike og de norske ender med bedre målforskjell enn vertsnasjonen. I så fall blir Norge gruppevinner og spiller åttedelsfinale i Le Havre søndag.

* Uavgjort: Norge blir nummer to dersom Frankrike tar poeng fra Nigeria. Om Nigeria vinner, går Norge til åttedelsfinale som en av de fire beste treerne. Da blir det åttedelsfinale i Grenoble søndag eller i Montpellier neste tirsdag.

* Norsk tap med inntil tre måls margin: Norge blir nummer to om Frankrike slår Nigeria. Med nigeriansk poeng blir Norge nummer tre og må vente for å se om laget blir en av de fire beste treerne.

* Norsk tap med minst fire måls margin: Norge blir nummer tre om Nigeria samtidig taper klart nok til at Norge har lik eller bedre målforskjell. Om Nigeria tar poeng (eller taper knepent og ender med bedre målforskjell enn Norge), er de norske gruppejumbo og utslått.

Slik er lagene:

Norge (4-4-2):

1 Ingrid Hjelmseth – 2 Ingrid Moe Wold, 6 Maren Mjelde (kaptein), 3 Maria Thorisdottir, 17 Kristine Minde – 10 Caroline Graham Hansen, 8 Vilde Bøe Risa, 14 Ingrid Syrstad Engen (x), 16 Guro Reiten – 9 Isabell Herlovsen, 11 Lisa-Marie Utland.

Reserver: 12 Cecilie Fiskerstrand, 23 Oda Bogstad – 4 Stine Hovland, 5 Synne Skinnes Hansen, 7 Elise Thorsnes, 13 Therese Sessy Åsland, 15 Amalie Eikeland, 18 Frida Maanum, 19 Cecilie Redisch Kvamme, 21 Karina Sævik, 22 Emilie Nautnes.

Sør-Korea (4-2-3-1):

18 Kim Min-jeong – 2 Lee Eun-mi, 14 Shin Dam-yeong, 5 Kim Do-yeon, 16 Jang Sel-gi – 23 Kang Chae-rim, 8 Cho So-hyun (kaptein) – 17 Lee Geum-min, 10 Ji So-yun (x), 9 Moon Mi-ra – 13 Yeo Min-ji.

Reserver: 1 Kang Ga-ae, 21 Jung Bo-ram – 3 Jeong Yeong-a, 4 Hwang Bo-ram (x), 6 Lim Seon-joo, 7 Lee Min-a, 11 Jung Seol-bin, 12 Kang Yu-mi, 15 Lee Young-ju, 19 Lee So-dam, 20 Kim Hye-ri, 22 Son Hwa-yeon.

x=har gult kort i VM og må stå over neste kamp ved ett til.

Dommer: Marie-Soleil Beaudoin, Canada.

