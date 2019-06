Leddbåndsskade for Graham Hansen, kjemper mot klokka

sport

Det opplyste det norske landslagets lege Said Tutunchian da han møtte pressen i Reims tirsdag.

Graham Hansen pådro seg en ankelskade i 2-1-seieren mot Sør-Korea mandag og måtte byttes ut tidlig i annen omgang. Etterpå var det høyst usikkert om en av Norges største profiler kunne spille mer i mesterskapet.

Ute på banen ble hun etter kampen båret på ryggen av lagvenninnene med en stor ispose rundt den høyre foten.

Da hun kom til intervjusonen etter kamp, var det på krykker. Hun kunne da ikke si noe om utsikten til videre spill, annet enn at hun valgte å være optimistisk.

MR-undersøkelse

Tirsdag hadde det medisinske støtteapparatet litt flere svar å komme med rundt 24-åringen.

– Vi har fått utført en MR-undersøkelse i morges. Den har påvist en liten leddbåndsskade. Vanligvis er det veldig god prognose for dette. Vi skal gi henne aktiv rehabilitering og fysikalsk behandling fram mot kampen. Målet er at hun skal bli klar til kamp på lørdag, sa lege Tutunchian.

Han ville samtidig ikke gi noen form for garanti.

– Alt er veldig avhengig av hvordan hun responderer på den behandlingen hun får. Slike skader er veldig individuelt. Det kan gå veldig bra, og det kan også være sånn at hun ikke blir klar til kampen, sa han.

Positiv

Det vil bli gjort fortløpende vurderinger av Graham Hansens skadesituasjon de neste dagene.

– Behandlingen handler om å forsterke muskulaturen rundt skaden og gi henne best mulig sjanser til å spille kampen lørdag, sa Tutunchian.

– Hvordan tar hun selv dette?

– Hun ser veldig positivt på dette, sa den norske legen.

Lagvenninnene håper å få Norges offensive stjerne klar.

– Caro er en viktig spiller for oss både på og utenfor banen. Hun er ung, men hun er en stor spiller som tar ansvar og kan skape mye på egen hånd, sa Isabell Herlovsen til NTB.

Krysser fingrene

– Hun er viktig for laget, men vi har mange andre gode spillere her også, så hvis Caro ikke blir klar så er det andre som kan steppe inn og ta den rollen. Men vi krysser fingrene for Caro, det gjør vi.

Graham Hansens skade oppsto da hun skaffet Norge straffesparket som til sjuende og sist avgjorde mandagens kamp mot Sør-Korea.

Hvem som blir Norges motstander i lørdagens åttedelsfinale i Nice, blir klart senere tirsdag.

(©NTB)