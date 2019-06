Ny Ineos-smell foran Tour de France – tittelforsvareren sendt til sykehus

sport

Velten kan være særs dårlig nytt for det britiske Ineos-laget. Under en uke er gått siden stjernerytteren Froome krasjet i en fjellvegg under løyperekognosering i Frankrike, og det ble raskt klart at han ikke kan sykle årets Tour de France.

Om Thomas også skulle være ute, står Ineos uten sine to største sammenlagtkandidater i verdens største sykkelritt.

– Dessverre er Geraint Thomas tvunget til å stå av Tour de Suisse. Han var bevisst og snakket med laget etter velten, og han fraktes til sykehus for undersøkelser, skriver Team Ineos på Twitter.

Fikk legehjelp på stedet

Omtrent 30 kilometer gjensto av tirsdagens etappe i Sveits da Thomas og Astana-rytteren Andrej Zeits var involvert i en velt i en utforkjøring.

Thomas pådro seg skrubbsår i velten, men det så ikke umiddelbart ut til han var alvorlig skadd. Ifølge nettstedet Cyclingnews kunne han sitte oppreist nesten umiddelbart etter å ha gått i bakken, og briten kunne også bevege begge skuldrene. Det betyr at han neppe har brukket et kragebein.

Ineos-kapteinen trengte imidlertid behandling på stedet, og han ble sittende på bakken i mange minutter før han ble fraktet til sykehus.

– Han fikk et lite kutt over øyebrynet som han blødde fra. Legen mente det var tryggest å frakte ham til sykehus for ytterligere undersøkelser. Nå må vi vente og se, sa Ineos' norske sportsdirektør Gabriel Rasch.

Viviani-seier

Italieneren Elia Viviani fra Deceuninck-laget vant den fjerde etappen i spurtoppgjør mot Michael Matthews og rittets leder Peter Sagan.

Matthews snek seg foran Sagan rett før mållinjen og tok 2.-plassen. Sistnevnte beholdt den gule ledertrøya foran etappe 5.

Sven Erik Bystrøm og Alexander Kristoff jobbet hardt mot slutten for å få sistnevnte opp i god spurtposisjon, men lyktes ikke. I stedet endte Kristoff etappen på 16.-plass.

Dagen var preget av et brudd med fire mann som skaffet seg en luke allerede etter få kilometer av etappen fra Murten til Arlesheim.

Robin Carpenter, Simon Geschke, Gian Friesecke og Taco Van Der Hoorn hadde på det meste nesten fire minutters forsprang til hovedfeltet, men bruddet ble kjørt inn 11,2 kilometer fra mål.

