Optimistisk «Caro» håper å rekke åttedelsfinalen

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men fra folk som har sett situasjonen har jeg fått vite at fikk et spark på foten som sto fast i bakken. Jeg tror ikke det var noe mer ut fra testene som er gjort, og vi kan ikke få gjort så mye før vi får tatt et bilde, sa hun.

Det så ut som taklingen som ga Norge kampens annet straffespark forårsaket et stygt overtråkk, men den blivende Barcelona-spilleren tror hun rekker lørdagens cupkamp.

– Ja, de (det medisinske støtteapparatet) er optimistiske, så da er jeg det også. Jeg hadde veldig vondt med en gang, men jeg har ikke så vondt nå, så det er et godt tegn.

Etter at Isabell Herlovsen hadde satt inn straffesparket til 2-0 prøvde Graham Hansen noen løpssteg på sidelinjen, men måtte bare gi opp tanken på videre spill.

– Jeg trodde jeg skulle kunne fortsette, men jeg hadde ikke sjanse. Det var kjipt ikke å kunne være med. Det var vondt å sitte og se på uten å kunne være med, sa hun.

Forferdelig dag

Skaden hennes var det mest bekymringsfulle på en dag da det norske laget ikke framsto i nærheten av like godt som i de to første kampene.

– Det var tungt i dag, men det var viktig å vise at vi kan vinne også på en forferdelig dag, sa Graham Hansen og mener at det var slitne norske spillere som fikk kjørt seg mot en ballsikker motstander som presset veldig høyt.

– Jeg tror bildene snakker for seg. De viste at folk var slitne, men heldigvis har vi en dag mer enn motstanderen før åttedelsfinalen. Vi har helt til lørdag, så vi tar dette med knusende ro, for vi er godt trent. Men vi har stilt med nesten samme lag hele veien, og det fikk vi merke i dag, sa hun.

– Sør-Korea er et godt spillende lag som på en dag som dette passet oss ekstremt dårlig.

Sin egen hage

Hun scoret sitt første mål i et VM- eller EM-sluttspill da hun allerede etter fire minutter satte inn 1-0 på det første av Norges to straffespark i kampen. Hun måtte stå lenge og vente mens dommer ga instrukser til keeper og de andre spillerne.

– Jeg sto der og tenkte at jeg var i min egen hage og at det var bare meg og keeperen det handlet om. Jeg pustet mange ganger, fikk ned pulsen og tok fram den gode følelsen fra da jeg scoret på siste straffe i cupfinalen for to år siden. Jeg var sikker på at skuddet kom til å gå inn.

Dermed var straffemissen fra EM-sluttspillet for to år siden blåst bort.

– Det er ikke så nøye for meg hvem som scorer, bare at vi scorer, sa «Caro», som mener at de norske spillerne var slitne både fysisk og mentalt mandag.

– Men vi er sykt stolte av at vi likevel klarte å dra i land seieren.

